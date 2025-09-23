https://ria.ru/20250923/belgorod-2043701164.html

В Белгороде один человек погиб при ударе украинского беспилотника

В Белгороде один человек погиб при ударе украинского беспилотника - РИА Новости, 23.09.2025

В Белгороде один человек погиб при ударе украинского беспилотника

В Белгороде при ударе дрона ВСУ погиб мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T11:44:00+03:00

2025-09-23T11:44:00+03:00

2025-09-23T12:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043694950_0:172:960:712_1920x0_80_0_0_fddd7c4f4dc59e0c488f3cd2af6d530b.jpg

БЕЛГОРОД, 23 сен — РИА Новости. В Белгороде при ударе дрона ВСУ погиб мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."В Белгороде в результате целенаправленного удара вражеского беспилотника по коммерческому объекту погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте до прибытия скорой помощи", — написал он в Telegram-канале.Глава Белгородский области выразил слова соболезнования родным и близким погибшего.Еще одного мужчину с осколочными ранениями госпитализировали в областную клиническую больницу, его состояние оценивают как тяжелое. Информация о последствиях удара противника уточняется.ВСУ ежедневно атакуют приграничные регионы. С августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгород

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины