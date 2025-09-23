Рейтинг@Mail.ru
В Белгороде один человек погиб при ударе украинского беспилотника - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:44 23.09.2025 (обновлено: 12:16 23.09.2025)
https://ria.ru/20250923/belgorod-2043701164.html
В Белгороде один человек погиб при ударе украинского беспилотника
В Белгороде один человек погиб при ударе украинского беспилотника - РИА Новости, 23.09.2025
В Белгороде один человек погиб при ударе украинского беспилотника
В Белгороде при ударе дрона ВСУ погиб мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T11:44:00+03:00
2025-09-23T12:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043694950_0:172:960:712_1920x0_80_0_0_fddd7c4f4dc59e0c488f3cd2af6d530b.jpg
БЕЛГОРОД, 23 сен — РИА Новости. В Белгороде при ударе дрона ВСУ погиб мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."В Белгороде в результате целенаправленного удара вражеского беспилотника по коммерческому объекту погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте до прибытия скорой помощи", — написал он в Telegram-канале.Глава Белгородский области выразил слова соболезнования родным и близким погибшего.Еще одного мужчину с осколочными ранениями госпитализировали в областную клиническую больницу, его состояние оценивают как тяжелое. Информация о последствиях удара противника уточняется.ВСУ ежедневно атакуют приграничные регионы. С августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгород
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043694950_0:82:960:802_1920x0_80_0_0_3eca857ea984537710a3de2f18f4948a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгороде один человек погиб при ударе украинского беспилотника

В Белгороде при ударе БПЛА ВСУ погиб мирный житель, еще один ранен

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки беспилотников ВСУ в Белгородской области
Последствия атаки беспилотников ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки беспилотников ВСУ в Белгородской области
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 23 сен — РИА Новости. В Белгороде при ударе дрона ВСУ погиб мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В Белгороде в результате целенаправленного удара вражеского беспилотника по коммерческому объекту погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте до прибытия скорой помощи", — написал он в Telegram-канале.
© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки беспилотников ВСУ в Белгородской области
Последствия атаки беспилотников ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки беспилотников ВСУ в Белгородской области
Глава Белгородский области выразил слова соболезнования родным и близким погибшего.
Еще одного мужчину с осколочными ранениями госпитализировали в областную клиническую больницу, его состояние оценивают как тяжелое. Информация о последствиях удара противника уточняется.
ВСУ ежедневно атакуют приграничные регионы. С августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала