В Белгороде один человек погиб при ударе украинского беспилотника

В Белгороде при ударе дрона ВСУ погиб мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T11:44:00+03:00
2025-09-23T11:44:00+03:00
2025-09-23T12:16:00+03:00
БЕЛГОРОД, 23 сен — РИА Новости. В Белгороде при ударе дрона ВСУ погиб мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."В Белгороде в результате целенаправленного удара вражеского беспилотника по коммерческому объекту погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте до прибытия скорой помощи", — написал он в Telegram-канале.Глава Белгородский области выразил слова соболезнования родным и близким погибшего.Еще одного мужчину с осколочными ранениями госпитализировали в областную клиническую больницу, его состояние оценивают как тяжелое. Информация о последствиях удара противника уточняется.ВСУ ежедневно атакуют приграничные регионы. С августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
