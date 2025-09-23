https://ria.ru/20250923/belgija-2043639114.html
Бельгия признала палестинское государство
Бельгия признала палестинское государство - РИА Новости, 23.09.2025
Бельгия признала палестинское государство
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер на международной конференции высокого уровня по урегулированию палестино-израильского конфликта заявил, что его страна... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T00:42:00+03:00
2025-09-23T00:42:00+03:00
2025-09-23T10:41:00+03:00
БРЮССЕЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер на международной конференции высокого уровня по урегулированию палестино-израильского конфликта заявил, что его страна признаёт государство Палестина. "Мы посчитали необходимым присоединиться к другим странам и заявить о признании Палестины", - сказал он. По словам бельгийского премьера, посольство королевства будет открыто в Палестине после проведения там президентских и парламентских выборов.
Бельгия признала палестинское государство
