Бельгия признала палестинское государство
00:42 23.09.2025 (обновлено: 10:41 23.09.2025)
Бельгия признала палестинское государство
Бельгия признала палестинское государство
БРЮССЕЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер на международной конференции высокого уровня по урегулированию палестино-израильского конфликта заявил, что его страна признаёт государство Палестина. "Мы посчитали необходимым присоединиться к другим странам и заявить о признании Палестины", - сказал он. По словам бельгийского премьера, посольство королевства будет открыто в Палестине после проведения там президентских и парламентских выборов.
Бельгия признала палестинское государство

БРЮССЕЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер на международной конференции высокого уровня по урегулированию палестино-израильского конфликта заявил, что его страна признаёт государство Палестина.
"Мы посчитали необходимым присоединиться к другим странам и заявить о признании Палестины", - сказал он.
По словам бельгийского премьера, посольство королевства будет открыто в Палестине после проведения там президентских и парламентских выборов.
