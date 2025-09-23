Рейтинг@Mail.ru
ЦБ не планирует выпуск пластиковых банкнот, заявил зампред Белов - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:36 23.09.2025
https://ria.ru/20250923/banknoty-2043685467.html
ЦБ не планирует выпуск пластиковых банкнот, заявил зампред Белов
ЦБ не планирует выпуск пластиковых банкнот, заявил зампред Белов - РИА Новости, 23.09.2025
ЦБ не планирует выпуск пластиковых банкнот, заявил зампред Белов
ЦБ РФ не планирует выпуск пластиковых банкнот, для России это нецелесообразно, рассказал в интервью РИА Новости заместитель председателя Банка России Сергей... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T10:36:00+03:00
2025-09-23T10:36:00+03:00
экономика
россия
сергей белов
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021362113_0:0:3010:1694_1920x0_80_0_0_74de620e2c17b2e8956d4c31e3e8c40b.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. ЦБ РФ не планирует выпуск пластиковых банкнот, для России это нецелесообразно, рассказал в интервью РИА Новости заместитель председателя Банка России Сергей Белов. "Нет, не планируем", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Белов рассказал, что бумажные банкноты обладают более совершенным защитным комплексом, который невозможно создать на полимере. "В мире полимерные банкноты в основном обращаются в странах с жарким и влажным климатом. Для России это просто нецелесообразно", - пояснил он. Он напомнил, что ЦБ в 2018 году выпустил памятную банкноту, посвященную Чемпионату мира по футболу, на полимерной подложке. "Но для изготовления банкнот, которые находятся в регулярном обращении, мы не используем такой банкнотный субстрат", - заключил он.
https://ria.ru/20250923/banknota-2043664757.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021362113_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_38c53b48c54259e4d76c264a7d2f859c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, сергей белов, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Сергей Белов, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ не планирует выпуск пластиковых банкнот, заявил зампред Белов

Белов назвал выпуск пластиковых банкнот нецелесообразным

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВид на здание Банка России
Вид на здание Банка России - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Вид на здание Банка России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. ЦБ РФ не планирует выпуск пластиковых банкнот, для России это нецелесообразно, рассказал в интервью РИА Новости заместитель председателя Банка России Сергей Белов.
"Нет, не планируем", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Белов рассказал, что бумажные банкноты обладают более совершенным защитным комплексом, который невозможно создать на полимере.
"В мире полимерные банкноты в основном обращаются в странах с жарким и влажным климатом. Для России это просто нецелесообразно", - пояснил он.
Он напомнил, что ЦБ в 2018 году выпустил памятную банкноту, посвященную Чемпионату мира по футболу, на полимерной подложке. "Но для изготовления банкнот, которые находятся в регулярном обращении, мы не используем такой банкнотный субстрат", - заключил он.
Флаг на здании Центрального банка - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
ЦБ начал работу над новой банкнотой в 500 рублей
08:34
 
ЭкономикаРоссияСергей БеловЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала