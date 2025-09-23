Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложили запустить программу обмена авто - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:56 23.09.2025
https://ria.ru/20250923/avto-2043650690.html
В ГД предложили запустить программу обмена авто
В ГД предложили запустить программу обмена авто - РИА Новости, 23.09.2025
В ГД предложили запустить программу обмена авто
Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T04:56:00+03:00
2025-09-23T04:56:00+03:00
авто
госдума рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_0:0:3404:1915_1920x0_80_0_0_8c2733496d40223bf862b76d0b80a0ff.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением запустить госпрограмму "Новый автомобиль – каждой семье", согласно которой владельцы машин старше 15 лет смогут сдавать их на утилизацию и получать сертификат на покупку нового автомобиля отечественного производства, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Фракция "Справедливая Россия – За правду" предлагает инициировать новую масштабную программу, позволяющую сдать старый автомобиль в обмен на новый", - сказано в письме. Основной смысл программы "Новый автомобиль – каждой семье", как рассказал политик в обращении, заключается в том, чтобы государство активно помогло россиянам обновлять личный автотранспорт, одновременно поддерживая отечественного производителя. Предлагается следующий механизм: владелец автомобиля старше 15 лет передаёт его на утилизацию и получает специальный сертификат, размер которого соответствует реальной рыночной стоимости утилизируемого транспортного средства на вторичном рынке. Отмечается, что важным условием программы должно стать использование сертификата исключительно для приобретения новых автомобилей отечественного производства из числа системообразующих автопроизводителей, утвержденных кабмином, в частности, автомобилей марок ВАЗ и ГАЗ. Этот сертификат, согласно инициативе, можно использовать в качестве первоначального взноса при покупке нового автомобиля российского производства, при этом оставшуюся часть стоимости можно оплатить собственными средствами или воспользоваться кредитом с государственным субсидированием процентной ставки. Кроме того, в документе сообщается, что для отдельных категорий граждан - таких как жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, регионов Крайнего Севера, многодетные семьи - возможно установление дополнительных льгот. Миронов попросил Мишустина дать поручение соответствующим ведомствам проработать предложение и представить варианты его реализации. "Очень рассчитываю на конструктивное сотрудничество с правительством, так как предлагаемая мера не только повысит доступность новых автомашин, а также позволит заметно обновить автопарк, но и поможет сохранить тысячи рабочих мест в автопроме и смежных отраслях", - сказал Миронов РИА Новости.
https://realty.ria.ru/20250922/komitet-2043523911.html
https://ria.ru/20250912/prodazhi-2041578112.html
https://ria.ru/20250922/komitet-2043448765.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_6ff9a4c6cfcc2a6e649c7a6d45658744.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, госдума рф, россия
Авто, Госдума РФ, Россия
В ГД предложили запустить программу обмена авто

Миронов предложил запустить программу обмена старых авто на новые российские

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением запустить госпрограмму "Новый автомобиль – каждой семье", согласно которой владельцы машин старше 15 лет смогут сдавать их на утилизацию и получать сертификат на покупку нового автомобиля отечественного производства, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Фракция "Справедливая Россия – За правду" предлагает инициировать новую масштабную программу, позволяющую сдать старый автомобиль в обмен на новый", - сказано в письме.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
В Госдуме одобрили проект о ипотечных каникулах для семей с детьми
Вчера, 14:24
Основной смысл программы "Новый автомобиль – каждой семье", как рассказал политик в обращении, заключается в том, чтобы государство активно помогло россиянам обновлять личный автотранспорт, одновременно поддерживая отечественного производителя.
Предлагается следующий механизм: владелец автомобиля старше 15 лет передаёт его на утилизацию и получает специальный сертификат, размер которого соответствует реальной рыночной стоимости утилизируемого транспортного средства на вторичном рынке.
Отмечается, что важным условием программы должно стать использование сертификата исключительно для приобретения новых автомобилей отечественного производства из числа системообразующих автопроизводителей, утвержденных кабмином, в частности, автомобилей марок ВАЗ и ГАЗ.
Этот сертификат, согласно инициативе, можно использовать в качестве первоначального взноса при покупке нового автомобиля российского производства, при этом оставшуюся часть стоимости можно оплатить собственными средствами или воспользоваться кредитом с государственным субсидированием процентной ставки.
Автомобиль в международном центре китайских автомобилей в Москве - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Продажи китайских авто с пробегом в России выросли на треть
12 сентября, 23:34
Кроме того, в документе сообщается, что для отдельных категорий граждан - таких как жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, регионов Крайнего Севера, многодетные семьи - возможно установление дополнительных льгот.
Миронов попросил Мишустина дать поручение соответствующим ведомствам проработать предложение и представить варианты его реализации.
"Очень рассчитываю на конструктивное сотрудничество с правительством, так как предлагаемая мера не только повысит доступность новых автомашин, а также позволит заметно обновить автопарк, но и поможет сохранить тысячи рабочих мест в автопроме и смежных отраслях", - сказал Миронов РИА Новости.
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
В ГД не поддержали усиление защиты детей от вовлечения в курение
Вчера, 09:25
 
АвтоГосдума РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала