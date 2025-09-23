https://ria.ru/20250923/avrora-2043635544.html

Четыре правозащитника выдвинуты на армянскую гуманитарную

Четыре правозащитника выдвинуты на армянскую гуманитарную - РИА Новости, 23.09.2025

Четыре правозащитника выдвинуты на армянскую гуманитарную

Правозащитники из Великобритании, Судана, Марокко, Южного Судана номинированы на армянскую гуманитарную премию "Аврора" за 2025 года, сообщается на официальном... РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T00:04:00+03:00

2025-09-23T00:04:00+03:00

2025-09-23T00:04:00+03:00

в мире

южный судан

великобритания

судан

рубен варданян

джордж клуни

"аврора"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967829738_0:135:3072:1863_1920x0_80_0_0_96a9368ebc65b18f29e82dec9b987496.jpg

ЕРЕВАН, 22 сен – РИА Новости. Правозащитники из Великобритании, Судана, Марокко, Южного Судана номинированы на армянскую гуманитарную премию "Аврора" за 2025 года, сообщается на официальном сайте премии. "Аврора" - инициатива предпринимателей и меценатов Рубена Варданяна, Вартана Грегоряна и Нубара Афеяна. Премия ежегодно присуждается людям, рискующим собой ради спасения других, за исключительный вклад в дело сохранения человеческих жизней и продвижение идей гуманизма. Лауреат получает грант в 100 тысяч долларов и возможность продолжить благотворительную эстафету, выбрав организацию, отвечающую духу премии и вдохновившую его самого на гуманитарную деятельность. Эта организация получит денежную награду в 1 миллион долларов. В отборочную комиссию премии "Аврора", сопредседателем которой является обладатель премии "Оскар", актер Джордж Клуни, входят лауреаты Нобелевской премии, государственные и общественные деятели. По данным пресс-службы, среди номинантов – британка Сали Бэкер, которая занимается организацией медицинской помощи для детей в зонах конфликтов; суданский врач Джамал Эльтаэб, работающий в возглавляемой им больнице в условиях боевых действий; акушер-гинеколог Джухайр Лахна, работавшая в Афганистане, Демократической Республике Конго, Сирии, Йемене, Ливии, Уганде, секторе Газа; врач Джил Симан (США/Южный Судан), основавший организацию "Медицинская помощь Южного Судана" и ежегодно оказывающий медпомощь 40 тысячам пациентов. Имя победителя будет названо в ходе церемонии вручения, которая пройдет на острове Элис в Нью-Йорке 6 ноября.

https://ria.ru/20250726/armeniya-2031556094.html

южный судан

великобритания

судан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, южный судан, великобритания, судан, рубен варданян, джордж клуни, "аврора"