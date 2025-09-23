Четыре правозащитника выдвинуты на армянскую гуманитарную
Четыре правозащитника выдвинуты на армянскую гуманитарную премию "Аврора" 2025 г
Ереван. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 22 сен – РИА Новости. Правозащитники из Великобритании, Судана, Марокко, Южного Судана номинированы на армянскую гуманитарную премию "Аврора" за 2025 года, сообщается на официальном сайте премии.
"Аврора" - инициатива предпринимателей и меценатов Рубена Варданяна, Вартана Грегоряна и Нубара Афеяна. Премия ежегодно присуждается людям, рискующим собой ради спасения других, за исключительный вклад в дело сохранения человеческих жизней и продвижение идей гуманизма. Лауреат получает грант в 100 тысяч долларов и возможность продолжить благотворительную эстафету, выбрав организацию, отвечающую духу премии и вдохновившую его самого на гуманитарную деятельность. Эта организация получит денежную награду в 1 миллион долларов. В отборочную комиссию премии "Аврора", сопредседателем которой является обладатель премии "Оскар", актер Джордж Клуни, входят лауреаты Нобелевской премии, государственные и общественные деятели.
По данным пресс-службы, среди номинантов – британка Сали Бэкер, которая занимается организацией медицинской помощи для детей в зонах конфликтов; суданский врач Джамал Эльтаэб, работающий в возглавляемой им больнице в условиях боевых действий; акушер-гинеколог Джухайр Лахна, работавшая в Афганистане, Демократической Республике Конго, Сирии, Йемене, Ливии, Уганде, секторе Газа; врач Джил Симан (США/Южный Судан), основавший организацию "Медицинская помощь Южного Судана" и ежегодно оказывающий медпомощь 40 тысячам пациентов.
Имя победителя будет названо в ходе церемонии вручения, которая пройдет на острове Элис в Нью-Йорке 6 ноября.