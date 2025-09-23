https://ria.ru/20250923/assotsiatsiya-2043707942.html

Опубликован XXVI рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров"

Опубликован XXVI рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров" - РИА Новости, 23.09.2025

Опубликован XXVI рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров"

Ассоциация менеджеров представила во вторник на площадке международного пресс-центра МИА "Россия сегодня" итоги XXVI рейтинга "Топ-1000 российских менеджеров". РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T12:30:00+03:00

2025-09-23T12:30:00+03:00

2025-09-23T12:30:00+03:00

экономика

ассоциация менеджеров россии

дмитрий зеленин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043706994_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7ee4ad06eba61d42203a2b7155ed2e33.jpg

МОСКВА 23 сен - РИА Новости. Ассоциация менеджеров представила во вторник на площадке международного пресс-центра МИА "Россия сегодня" итоги XXVI рейтинга "Топ-1000 российских менеджеров".Как сообщает ассоциация, в этом году имена лучших управленцев страны определены в 18 функциональных и более чем в 20 отраслевых направлениях рейтинга.По словам президента Ассоциации менеджеров Дмитрия Зеленина, анализ данных рейтинга за последние 10 лет демонстрирует устойчивую тенденцию к уменьшению среднего возраста его участников. В 2025 году этот показатель составил 41 год - на два года меньше, чем в 2014 году. Этот тренд свидетельствует о росте числа молодых топ-менеджеров в российском бизнесе, внедряющих прогрессивные стандарты управления и успешно справляющихся с динамичными вызовами рынка. В условиях стремительных изменений роль действующих лидеров как наставников приобретает ключевое значение для формирования и развития будущих руководителей, подчеркнул он.На пресс-конференции эксперты из крупнейших российских компаний обсудили, как адаптировать традиционные методы управления к современным реалиям через эффективное наставничество и реализацию преемственных практик, а также каким образом обмен знаниями и опытом между представителями разных поколений управленцев может способствовать внедрению инноваций и обеспечению устойчивого роста организаций.Результаты последнего исследования "Роль наставничества в формировании лидеров будущего", проведенного Ассоциацией менеджеров в преддверии публикации нового рейтинга "Топ-1000 российских менеджеров", свидетельствуют, что каждый второй (56%) российский управленец полностью готов выступить в роли наставника. Более того, 67% опрошенных руководителей уверены, что наставничество является ключевым инструментом развития лидерских качеств, отмечалось на пресс-конференции.Эксперты подчеркнули, что одна из ключевых задач сегодня – подготовка топ-менеджеров, способных эффективно реагировать на постоянные рыночные изменения и вести компании к новым успехам."Эффективное наставничество ускоряет развитие управленческих компетенций молодых лидеров, помогая им адаптироваться к вызовам будущего. Это не просто передача знаний, а партнерство на основе доверия и общих ценностей. Наставники развивают у подопечных стратегическое мышление, лидерские и коммуникативные навыки, умение принимать решения в неопределенности, гибкость и заботу о ресурсном состоянии. Успех менторинга зависит от совместимости сторон, четких целей, регулярной обратной связи и поддержки компании. Наставничество – инвестиция в сильных лидеров и устойчивое будущее организаций и общества", - привели в Ассоциации мнение заместителя генерального директора АО "МБ РУС" Натальи Королевой.В свою очередь, коммерческий директор сейлз-хауса "СберСеллер" Юрий Долженко рассказал, в каких формах наставничество в управленческой среде может быть наиболее эффективным в условиях цифровой трансформации."Наставничество в эпоху цифровой трансформации — это баланс технологий и человеческих компетенций. Оно опирается на возможность развиваться именно тогда, когда это необходимо, и в тех направлениях, которые наиболее значимы. Гибкость, персональный подход и разнообразие инструментов становятся его ключевыми характеристиками", - резюмировал он.

https://realty.ria.ru/20250922/direktor-2043490708.html

https://realty.ria.ru/20250901/petr-2038844000.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, ассоциация менеджеров россии, дмитрий зеленин