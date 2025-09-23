В Армении суд в среду огласит вердикт по делу архиепископа Аджапахяна
Архиепископ Микаэл Аджапахян в суде Еревана. Архивное фото
ЕРЕВАН, 23 сен – РИА Новости. Суд в Армении в среду огласит вердикт по делу архиепископа Микаела Аджапахяна, обвиняемого в призывах к свержению власти, заявила во вторник судья по делу Армине Меликсетян.
"Суд удаляется в совещательную комнату для вынесения вердикта, который будет оглашен 24 сентября в 17.30 (16.30 мск)", - заявила судья.
Ранее защита архиепископа потребовала его оправдать, назвав процесс незаконным. Гособвинитель Ваан Арутюнян в свою очередь ходатайствовал ранее признать архиепископа Микаела Аджапахяна виновным по статье "публичные призывы к захвату власти с использованием СМИ или информационно-коммуникационных технологий, и вынести обвинительный вердикт. Максимальная санкция по указанной статье предусматривает пять лет лишения свободы
Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью (ААЦ) резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес ААЦ в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе.
Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.
