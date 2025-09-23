https://ria.ru/20250923/arest-2043835162.html
В Ростовской области арестовали мужчину, стрелявшего в ребенка
В Ростовской области арестовали мужчину, стрелявшего в ребенка
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 сен - РИА Новости. Суд взял под стражу ранее задержанного 52-летнего жителя города Батайска Ростовской области, который стрелял в малолетнего мальчика из пневматического оружия и травмировал его, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону. "В Батайске местному жителю предъявлено обвинение в совершении хулиганских действий в отношении малолетнего мальчика. По ходатайству следователя СК в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. В четверг в местных соцсетях сообщалось, что в Батайске на улице Октябрьской мужчина начал стрелять в толпу школьников. Причиной этого стало якобы поведение компании школьников, которые прыгали по крышам гаражей. Из-за громкого шума местный житель сначала начал спорить с детьми, а после - стрелять из оружия. Сообщалось, что у одного парня медики якобы достали дробь во время операции. Следователи возбудили уголовное дело по факту преступления в отношении ребенка, сообщали в пресс-службе СУСК РФ по региону. По данным следствия, 15 сентября мужчина несколько раз выстрелил из пневматической винтовки в сторону 11-летнего мальчика, в результате чего ребенок был травмирован. После совершения преступления мужчина был задержан. "В ходе допроса и проверки показаний на месте свою вину в инкриминируемом преступлении он признал и показал место, где спрятал орудие преступления", - сообщили в ведомстве. В настоящее время 52-летнему фигуранту предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Следователи продолжают расследование этого уголовного дела, уточнили в пресс-службе регионального главка СК РФ.
