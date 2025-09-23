https://ria.ru/20250923/arest-2043771536.html

Экс-главврачу перинатального центра в Ингушетии продлили арест

Экс-главврачу перинатального центра в Ингушетии продлили арест - РИА Новости, 23.09.2025

Экс-главврачу перинатального центра в Ингушетии продлили арест

Магасский районный суд в Ингушетии продлил на два месяца срок ареста бывшему главному врачу республиканского перинатального центра (РКПЦ) Мадине Хутиевой,... РИА Новости, 23.09.2025

НАЛЬЧИК, 23 сен - РИА Новости. Магасский районный суд в Ингушетии продлил на два месяца срок ареста бывшему главному врачу республиканского перинатального центра (РКПЦ) Мадине Хутиевой, обвиняемой в хищении и превышении полномочий при поставках материальных ценностей учреждению, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судебной системы Ингушетии. В июле Магасский районный суд продлил Хутиевой содержание под стражей до 27 сентября. Это постановление обжаловал адвокат, но Верховный суд Ингушетии оставил его в силе. "Магасский районный суд продлил содержание под стражей экс-главврачу республиканского перинатального центра Хутиевой на два месяца – до 27 ноября 2025 года", - сказали в пресс-службе. По версии следствия, в 2022 году Хутиева без проведения аукционов и иных конкурентных способов определения заключила прямые договоры с единственным поставщиком – индивидуальным предпринимателем Мациевой - на поставку товарно-материальных ценностей на общую сумму более 8,7 миллиона рублей. Предприниматель условия договоров не выполнила, но Хутиева и главный бухгалтер РКПЦ Цечоева подписали документы и перечислили деньги на счет ИП, а в дальнейшем распорядились ими по своему усмотрению, считает следствие. Кроме того главврачу инкриминируют хищение по аналогичной схеме по 30 договорам еще в общей сложности свыше 15 миллионов рублей и превышение должностных полномочий при исполнении еще шести таких договоров с ущербом в 2,5 миллиона рублей.

республика ингушетия

