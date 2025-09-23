https://ria.ru/20250923/arest--2043722440.html

Защита обжаловала заочный арест Чичваркина*

Защита обжаловала заочный арест Чичваркина* - РИА Новости, 23.09.2025

Защита обжаловала заочный арест Чичваркина*

В Дорогомиловский суд Москвы поступила жалоба защиты на заочный арест бизнесмена Евгения Чичваркина* (признан в РФ иноагентом) по делу о фейках о ВС РФ,... РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T12:49:00+03:00

2025-09-23T12:49:00+03:00

2025-09-23T12:49:00+03:00

россия

москва

лондон

общество

евгений чичваркин*

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028436244_0:129:3142:1896_1920x0_80_0_0_4a13c6216f7c1a3766752f91ecb40a3a.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. В Дорогомиловский суд Москвы поступила жалоба защиты на заочный арест бизнесмена Евгения Чичваркина* (признан в РФ иноагентом) по делу о фейках о ВС РФ, сообщили РИА Новости в суде. "В суд поступила апелляционная жалоба", - рассказали в суде. Бизнесмен 17 сентября был заочно арестован по обвинению в публичном распространении фейков о ВС РФ по мотивам политической или иной ненависти, а также нарушении порядка деятельности иностранного агента. За публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации по мотивам политической или иной ненависти предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет, за нарушение порядка деятельности иностранного агента – до 2 лет. Минюст РФ включил Чичваркина* в реестр иностранных агентов в июне 2022 года. Бизнесмен проживает в Лондоне, о чем свидетельствуют его социальные сети.* Признан в России иноагентом

https://ria.ru/20250919/inoagent-2043028181.html

https://ria.ru/20250917/prokuror-2042466518.html

россия

москва

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, лондон, общество, евгений чичваркин*