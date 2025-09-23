https://ria.ru/20250923/antifa-2043698225.html

В Европарламенте хотят признать "Антифа" террористической организацией

Депутат Европарламента от фракции "Патриоты за Европу" Том Вандендриссе собирает подписи для подачи резолюции о признании движения "Антифа" террористической... РИА Новости, 23.09.2025

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Депутат Европарламента от фракции "Патриоты за Европу" Том Вандендриссе собирает подписи для подачи резолюции о признании движения "Антифа" террористической организацией, следует из проекта резолюции. "Проект резолюции в Европейский парламент по объявлению "Антифа" террористической организацией", - говорится в документе, опубликованном газетой Politico. В документе также упоминается убийство американского активиста Чарли Кирка "левым экстремистом" и намерение президента США Дональда Трампа признать "Антифа" террористической. В понедельник Трамп подписал указ о признании движения "Антифа" террористической организацией. Сторонник президента США Дональда Трампа, 31-летний Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.

