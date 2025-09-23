Рейтинг@Mail.ru
В Европарламенте хотят признать "Антифа" террористической организацией - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:30 23.09.2025
https://ria.ru/20250923/antifa-2043698225.html
В Европарламенте хотят признать "Антифа" террористической организацией
В Европарламенте хотят признать "Антифа" террористической организацией - РИА Новости, 23.09.2025
В Европарламенте хотят признать "Антифа" террористической организацией
Депутат Европарламента от фракции "Патриоты за Европу" Том Вандендриссе собирает подписи для подачи резолюции о признании движения "Антифа" террористической... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T11:30:00+03:00
2025-09-23T11:30:00+03:00
в мире
сша
украина
республика крым
дональд трамп
чарли кирк
владимир зеленский
европарламент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_3afa14b8206aa7c267e205c0d3b05f14.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Депутат Европарламента от фракции "Патриоты за Европу" Том Вандендриссе собирает подписи для подачи резолюции о признании движения "Антифа" террористической организацией, следует из проекта резолюции. "Проект резолюции в Европейский парламент по объявлению "Антифа" террористической организацией", - говорится в документе, опубликованном газетой Politico. В документе также упоминается убийство американского активиста Чарли Кирка "левым экстремистом" и намерение президента США Дональда Трампа признать "Антифа" террористической. В понедельник Трамп подписал указ о признании движения "Антифа" террористической организацией. Сторонник президента США Дональда Трампа, 31-летний Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
https://ria.ru/20250923/tramp-2043647913.html
сша
украина
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_0f8d5cfdbbcada8f8749f1435cfb675b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, республика крым, дональд трамп, чарли кирк, владимир зеленский, европарламент, politico, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, США, Украина, Республика Крым, Дональд Трамп, Чарли Кирк, Владимир Зеленский, Европарламент, Politico, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
В Европарламенте хотят признать "Антифа" террористической организацией

В ЕП готовят резолюцию для признания "Антифа" террористической организацией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Депутат Европарламента от фракции "Патриоты за Европу" Том Вандендриссе собирает подписи для подачи резолюции о признании движения "Антифа" террористической организацией, следует из проекта резолюции.
"Проект резолюции в Европейский парламент по объявлению "Антифа" террористической организацией", - говорится в документе, опубликованном газетой Politico.
В документе также упоминается убийство американского активиста Чарли Кирка "левым экстремистом" и намерение президента США Дональда Трампа признать "Антифа" террористической.
В понедельник Трамп подписал указ о признании движения "Антифа" террористической организацией.
Сторонник президента США Дональда Трампа, 31-летний Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Трамп признал движение "Антифа" террористической организацией
03:32
 
В миреСШАУкраинаРеспублика КрымДональд ТрампЧарли КиркВладимир ЗеленскийЕвропарламентPoliticoЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала