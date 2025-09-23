Рейтинг@Mail.ru
Андорра присоединится к исполнению 19-го пакета санкций ЕС против России - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:45 23.09.2025
https://ria.ru/20250923/andorra-2043863045.html
Андорра присоединится к исполнению 19-го пакета санкций ЕС против России
Андорра присоединится к исполнению 19-го пакета санкций ЕС против России - РИА Новости, 23.09.2025
Андорра присоединится к исполнению 19-го пакета санкций ЕС против России
Премьер-министр Андорры Ксавьер Эспот Самора заявил РИА Новости, что его страна присоединится к исполнению 19-го пакета санкций ЕС в случае его принятия. РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T22:45:00+03:00
2025-09-23T22:45:00+03:00
в мире
россия
евросоюз
оон
еврокомиссия
андорра
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812878699_0:163:3063:1886_1920x0_80_0_0_83cc651f2586919b616079ddfa0da5ed.jpg
ООН, 23 сен – РИА Новости. Премьер-министр Андорры Ксавьер Эспот Самора заявил РИА Новости, что его страна присоединится к исполнению 19-го пакета санкций ЕС в случае его принятия. "Мы всегда применяли все санкции, одобренные Европейским союзом, даже несмотря на то, что мы не являемся его членом, и мы сделаем то же самое, если ЕС одобрит новый пакет санкций", - заявил он на полях ГА ООН, выразив мнение, что военный конфликт, от продолжения которого страдают люди, должен быть прекращен. В минувшую пятницу глава Еврокомиссии представила предложение по наполнению 19-го пакета европейских антироссийских санкций, которые, в частности, должны включить запрет на импорт в ЕС СПГ из России уже с начала 2027 года. В России не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у нее энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
https://ria.ru/20250923/sanktsii-2043749579.html
https://ria.ru/20250923/sanktsii-2043833496.html
россия
андорра
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812878699_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_bfbbb2a271b2a29bd4ea8a0722a675fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, евросоюз, оон, еврокомиссия, андорра
В мире, Россия, Евросоюз, ООН, Еврокомиссия, Андорра
Андорра присоединится к исполнению 19-го пакета санкций ЕС против России

Самора: Андорра присоединится к 19-му пакету санкций ЕС против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Логотип Евросоюза . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 23 сен – РИА Новости. Премьер-министр Андорры Ксавьер Эспот Самора заявил РИА Новости, что его страна присоединится к исполнению 19-го пакета санкций ЕС в случае его принятия.
"Мы всегда применяли все санкции, одобренные Европейским союзом, даже несмотря на то, что мы не являемся его членом, и мы сделаем то же самое, если ЕС одобрит новый пакет санкций", - заявил он на полях ГА ООН, выразив мнение, что военный конфликт, от продолжения которого страдают люди, должен быть прекращен.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
СМИ узнали подробности новых санкций ЕС против России
Вчера, 14:17
В минувшую пятницу глава Еврокомиссии представила предложение по наполнению 19-го пакета европейских антироссийских санкций, которые, в частности, должны включить запрет на импорт в ЕС СПГ из России уже с начала 2027 года.
В России не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у нее энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Эксперт прокомментировал позицию Трампа по санкциям против России
Вчера, 19:13
 
В миреРоссияЕвросоюзООНЕврокомиссияАндорра
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала