Аналитики США и Европы не верят в шансы Киева на победу, пишут СМИ
12:47 23.09.2025 (обновлено: 15:46 23.09.2025)
Аналитики США и Европы не верят в шансы Киева на победу, пишут СМИ
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Американские и европейские аналитики не верят в шансы Киева на победу в конфликте, говорится в материале журнала Foreign Affairs за авторством бывшего министра обороны Украины Андрея Загороднюка."В настоящее время некоторые аналитики США и Европы пессимистично смотрят на шансы Украины полностью остановить (наступление – ред.) России, и это понятно. Ведь страны НАТО вооружают Киев многие годы, а Москва продолжает постепенно продвигаться вперед", - говорится в сообщении.Отмечается, что некоторые системы вооружений, поставленные Западом Украине, стали неактуальными на фоне распространения на фронте более дешевых в производстве беспилотников. При этом отдельной проблемой украинский экс-министр видит уязвимость Киева к политическим задержкам в США и Европе в вопросе поставок оружия. Инициативы по отправке западного контингента на Украину он связывает с высокими рисками эскалации. По мнению Загороднюка, такие инициативы были бы дорогостоящими и политически рискованными для западных правительств.Загороднюк также считает обсуждения в ЕС о предоставлении Украине гарантий безопасности неэффективными.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Американские и европейские аналитики не верят в шансы Киева на победу в конфликте, говорится в материале журнала Foreign Affairs за авторством бывшего министра обороны Украины Андрея Загороднюка.
"В настоящее время некоторые аналитики США и Европы пессимистично смотрят на шансы Украины полностью остановить (наступление – ред.) России, и это понятно. Ведь страны НАТО вооружают Киев многие годы, а Москва продолжает постепенно продвигаться вперед", - говорится в сообщении.
Отмечается, что некоторые системы вооружений, поставленные Западом Украине, стали неактуальными на фоне распространения на фронте более дешевых в производстве беспилотников. При этом отдельной проблемой украинский экс-министр видит уязвимость Киева к политическим задержкам в США и Европе в вопросе поставок оружия. Инициативы по отправке западного контингента на Украину он связывает с высокими рисками эскалации. По мнению Загороднюка, такие инициативы были бы дорогостоящими и политически рискованными для западных правительств.
Загороднюк также считает обсуждения в ЕС о предоставлении Украине гарантий безопасности неэффективными.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
