https://ria.ru/20250923/analitik-2043721747.html

Аналитики США и Европы не верят в шансы Киева на победу, пишут СМИ

Аналитики США и Европы не верят в шансы Киева на победу, пишут СМИ - РИА Новости, 23.09.2025

Аналитики США и Европы не верят в шансы Киева на победу, пишут СМИ

Американские и европейские аналитики не верят в шансы Киева на победу в конфликте, говорится в материале журнала Foreign Affairs за авторством бывшего министра... РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T12:47:00+03:00

2025-09-23T12:47:00+03:00

2025-09-23T15:46:00+03:00

в мире

украина

россия

киев

сергей лавров

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871786449_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_63fb290b4a0ecf14653e557634288e83.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Американские и европейские аналитики не верят в шансы Киева на победу в конфликте, говорится в материале журнала Foreign Affairs за авторством бывшего министра обороны Украины Андрея Загороднюка."В настоящее время некоторые аналитики США и Европы пессимистично смотрят на шансы Украины полностью остановить (наступление – ред.) России, и это понятно. Ведь страны НАТО вооружают Киев многие годы, а Москва продолжает постепенно продвигаться вперед", - говорится в сообщении.Отмечается, что некоторые системы вооружений, поставленные Западом Украине, стали неактуальными на фоне распространения на фронте более дешевых в производстве беспилотников. При этом отдельной проблемой украинский экс-министр видит уязвимость Киева к политическим задержкам в США и Европе в вопросе поставок оружия. Инициативы по отправке западного контингента на Украину он связывает с высокими рисками эскалации. По мнению Загороднюка, такие инициативы были бы дорогостоящими и политически рискованными для западных правительств.Загороднюк также считает обсуждения в ЕС о предоставлении Украине гарантий безопасности неэффективными.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250923/ukraina-2043691921.html

https://ria.ru/20250923/ukraina-2043579249.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, киев, сергей лавров, нато