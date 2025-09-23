https://ria.ru/20250923/aftershok-2043643794.html

На Камчатке за сутки произошло более 30 афтершоков

П.-КАМЧАТСКИЙ, 23 сен - РИА Новости. Тридцать два афтершока магнитудой до 6,3 зафиксировали на Камчатке за прошедшие сутки, два из них ощутили жители региона, сообщили в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю. Сутками ранее у берегов полуострова произошло 44 афтершока магнитудой от 3,5 до 6,0, восемь из них ощущались в населенных пунктах. "За сутки произошли 32 афтершока магнитудой от 3,5 до 6,3. Два из них ощущались жителями края", - проинформировали в главке. Сейсмическая активность на Камчатке возросла после мощного афтершока магнитудой 7,8, который произошел 19 сентября в Тихом океане, в 93 километрах от Петропавловска-Камчатского. Он вызвал подземные толчки интенсивностью до семи баллов в населенных пунктах Камчатского края. В связи с землетрясением объявлялась угроза цунами по восточному побережью Камчатки. По данным правительства Камчатского края, ряд зданий получили повреждения. В Петропавловске-Камчатском, Вилючинске и Елизовском районе возобновили работу пункты временного размещения для тех, кто из-за землетрясения боится ночевать дома. На полуострове продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным ученых, возросла после мощного землетрясения 30 июля. "Ученые фиксируют активность вулкана Камбального, Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского и Крашенинникова. Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", - добавили в МЧС. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Сейсмологи характеризуют текущую сейсмичность как "экстремально высокую". Решением главы региона в крае введён режим ЧС природного характера.

