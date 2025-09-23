https://ria.ru/20250923/afalina-2043698819.html

В Москве родился детеныш краснокнижной черноморской афалины

2025-09-23

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. В столичном центре океанографии и морской биологии "Москвариум" родился детеныш краснокнижной черноморской афалины, сообщили РИА Новости в пресс-службе площадки. "Самка Нота вновь стала мамой, подарив жизнь дельфиненку, ранее, в 2023 году, на свет у нее появился малыш Локи", — рассказали там. За родами постоянно наблюдала команда ветеринаров и тренеров, которые были готовы оказать любую помощь. Дельфиненок хорошо себя чувствует и большую часть времени проводит рядом с мамой. "Для обеспечения благополучия малыша ветеринарная служба "Москвариума" организовала круглосуточный мониторинг его состояния. Особое внимание уделяется налаживанию процесса молочного вскармливания: специалисты тщательно фиксируют продолжительность каждого кормления. В возрасте пяти-шести месяцев дельфиненок начнет получать дополнительный рыбный прикорм. При этом, несмотря на введение твердой пищи, материнское молоко останется важной частью его рациона до достижения двухлетнего возраста", — добавили в пресс-службе. В центре отметили, что специалисты ведут постоянный контроль параметров среды обитания: температуры и состава воды, уровня освещения и других ключевых показателей. "Детеныш демонстрирует хорошее развитие: уверенно плавает, совершает повороты, активно питается материнским молоком и с удовольствием играет с мамой Нотой. Одним из любимых занятий малыша стала игра с пузырьками воздуха. Игры — важная часть развития дельфинят", — подчеркнули в "Москвариуме". Дельфиненок живет в общем бассейне со взрослыми особями, посетители могут наблюдать за ним через смотровое окно."Первое время малыш постоянно находился рядом с мамой. Дельфиненок плавал у бока Ноты, используя создаваемый ею поток воды для более легкого и быстрого движения. Для укрепления связи самка издает уникальные свисты — сигналы, которые детеныш запоминает и использует для идентификации матери среди других дельфинов", — объяснили в пресс-службе. Со временем малыш начал проявлять интерес к сородичам. В "Москвариуме" пояснили, что это очень важно для его развития: так дельфинята перенимают у взрослых навыки ориентирования в пространстве. "Рождение дельфиненка стало радостным событием для нашей команды и подтверждением эффективности нашего подхода, в основе которого — приоритет благополучия животных и создание комфортных условий для их развития и размножения. За десять лет работы в центре родилось несколько тысяч детенышей различных видов животных, включая краснокнижных. Среди них и дельфины. Все обитатели находятся под круглосуточным ветеринарным контролем и при строгом мониторинге среды обитания", — рассказала заместитель генерального директора Москвариума Ирина Мейнцер. Черноморские афалины занесены в Красную книгу России. Это самые крупные представители черноморских дельфинов: длина их тела может достигать трех метров, а масса — 350 килограммов. Сейчас популяция афалин в Черном море оценивается в 43 тысячи особей.

