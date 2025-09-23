https://ria.ru/20250923/aeroport-2043814482.html
В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения
В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения - РИА Новости, 23.09.2025
В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Казани и Нижнекамска, сообщила Росавиация. РИА Новости, 23.09.2025
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Казани и Нижнекамска, сообщила Росавиация."Аэропорты Казань, Нижнекамск (Бегишево). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.
