В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения

2025-09-23T18:02:00+03:00

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Казани и Нижнекамска, сообщила Росавиация."Аэропорты Казань, Нижнекамск (Бегишево). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

2025

