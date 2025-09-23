https://ria.ru/20250923/aeroport-2043635700.html
В Шереметьево сняли ограничения на прием самолетов
В Шереметьево сняли ограничения на прием самолетов - РИА Новости, 23.09.2025
В Шереметьево сняли ограничения на прием самолетов
Возобновлен прием воздушных судов на прилет в аэропорту "Шереметьево", говорится в сообщении авиагавани. РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T00:04:00+03:00
2025-09-23T00:04:00+03:00
2025-09-23T00:14:00+03:00
шереметьево (аэропорт)
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155345/08/1553450826_0:296:3114:2048_1920x0_80_0_0_9a6c761e8d69c8e0780afbf535995798.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Возобновлен прием воздушных судов на прилет в аэропорту "Шереметьево", говорится в сообщении авиагавани. "Частично сняты ограничения по сигналу "Ковер" в районе аэропорта Шереметьево: возобновлен прием воздушных судов на прилет", - говорится в сообщении. В аэропорту добавили, что ситуация в терминалах спокойная, обслуживание пассажиров, предполетный досмотр и другие процедуры проходят в стабильном режиме. Службы аэропорта обеспечивают стабильную деятельность и продолжают обслуживать пассажиров, оказывая всевозможное содействие в условиях вынужденных задержек рейсов.Вечером в понедельник представитель Росавиации сообщал, что в аэропорту "Шереметьево" введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В самой авиагавани добавляли, что в связи с ограничениями время обслуживания пассажиров может быть увеличено. Авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" сообщили о вынужденном корректировании расписания в связи с вводом ограничений на полеты в аэропорту "Шереметьево" вечером в понедельник. Лоукостер "Победа" также сообщили о корректировке расписания.
https://ria.ru/20250922/yaroslavl-2043607127.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155345/08/1553450826_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1bf2c406c8e5360dd224a50add552fde.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шереметьево (аэропорт), россия, безопасность
Шереметьево (аэропорт), Россия, Безопасность
В Шереметьево сняли ограничения на прием самолетов
В Шереметьево возобновили прием воздушных судов
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Возобновлен прием воздушных судов на прилет в аэропорту "Шереметьево", говорится в сообщении авиагавани.
"Частично сняты ограничения по сигналу "Ковер" в районе аэропорта Шереметьево
: возобновлен прием воздушных судов на прилет", - говорится в сообщении.
В аэропорту добавили, что ситуация в терминалах спокойная, обслуживание пассажиров, предполетный досмотр и другие процедуры проходят в стабильном режиме. Службы аэропорта обеспечивают стабильную деятельность и продолжают обслуживать пассажиров, оказывая всевозможное содействие в условиях вынужденных задержек рейсов.
Вечером в понедельник представитель Росавиации сообщал, что в аэропорту "Шереметьево" введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В самой авиагавани добавляли, что в связи с ограничениями время обслуживания пассажиров может быть увеличено. Авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" сообщили о вынужденном корректировании расписания в связи с вводом ограничений на полеты в аэропорту "Шереметьево" вечером в понедельник. Лоукостер "Победа" также сообщили о корректировке расписания.