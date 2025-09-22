Кабмин поддержал законопроект о возврате земли жителям приграничья
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Правительство РФ поддержало законопроект о праве властей трех приграничных регионов возвращать земельные участки гражданам, которым пришлось покинуть свое место жительства из-за боевых действий и использовать жилищный сертификат, соответствующий документ кабмина есть в распоряжении РИА Новости.
Законопроект направлен на обеспечение возможности сохранения прав на земельные участки гражданами, пострадавшими от незаконных действий вооруженных сил Украины на территории Брянской, Курской и Белгородской областей. До 1 января 2028 года власти этих регионов смогут сами решать, кому и на каких условиях возвращать землю, от которой люди отказались, получая жилищные сертификаты во время эвакуации.
"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", - говорится в документе.
Как пояснял один из авторов законопроекта, глава комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, жители Брянской, Курской и Белгородской областей, которые ранее отказались от земельных участков в целях получения мер социальной поддержки (жилищного сертификата) в период проведения специальной военной операции, смогут подать заявление о возврате участка.
Если подтвердится, что именно этот заявитель был прежним владельцем участка, то он будет возвращен ему обратно. При этом данные приграничные регионы смогут определить срок подачи таких заявлений и перечень муниципальных образований, где действует особый порядок возврата участка. Причем даже если на участке остались некапитальные строения, это не станет поводом для отказа в его возврате.