Эксперт назвала способ проверить общее состояние здоровья за минуту - РИА Новости, 22.09.2025
17:31 22.09.2025
Эксперт назвала способ проверить общее состояние здоровья за минуту
Эксперт назвала способ проверить общее состояние здоровья за минуту
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Способность стоять на одной ноге без поддержки может указывать на хорошее физическое здоровье, рассказала директор отдела комплексных подходов Национальной службы здравоохранения Великобритании Селина Лим в интервью Metro."Нам известно, что люди, которым трудно сохранять равновесие на одной ноге в течение определенного времени, подвержены большему риску развития проблем со здоровьем с возрастом", — сказала она.По словам эксперта, в норме взрослые люди в возрасте от 18 до 39 лет должны удерживать такую позу в течении 43 секунд, в 40-49 лет — 40 секунд, в 50-59 лет — 37 секунд. Специалист также отметила, что в 60-69 лет норма снижается до 30 секунд, в 70-79 лет нужно удерживать равновесие около 18 секунд, а после 80 — чуть более 5 секунд.Чтобы самостоятельно проверить, как долго вы сможете простоять на одной ноге, следуйте нижеуказанным правилам:Ранее в прошлом месяце директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета Минздрава России доктор медицинских наук Ольга Ткачева в разговоре с РИА Новости перечислила добавки, эффективность которых для продления жизни подтверждена клиническими исследованиями. По ее словам, специалисты выделяют: магний, креатин, Омега-3, NMN и витамин В.
Эксперт назвала способ проверить общее состояние здоровья за минуту

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Способность стоять на одной ноге без поддержки может указывать на хорошее физическое здоровье, рассказала директор отдела комплексных подходов Национальной службы здравоохранения Великобритании Селина Лим в интервью Metro.
"Нам известно, что люди, которым трудно сохранять равновесие на одной ноге в течение определенного времени, подвержены большему риску развития проблем со здоровьем с возрастом", — сказала она.
По словам эксперта, в норме взрослые люди в возрасте от 18 до 39 лет должны удерживать такую позу в течении 43 секунд, в 40-49 лет — 40 секунд, в 50-59 лет — 37 секунд. Специалист также отметила, что в 60-69 лет норма снижается до 30 секунд, в 70-79 лет нужно удерживать равновесие около 18 секунд, а после 80 — чуть более 5 секунд.
Чтобы самостоятельно проверить, как долго вы сможете простоять на одной ноге, следуйте нижеуказанным правилам:
  • Следует стоять на одной ноге без какой-либо опоры;
  • Необходимо держать глаза открытыми, а руки должны быть на бедрах;
  • Отсчет следует начинать с того момента, когда ваша нога отрывается от земли.
Ранее в прошлом месяце директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета Минздрава России доктор медицинских наук Ольга Ткачева в разговоре с РИА Новости перечислила добавки, эффективность которых для продления жизни подтверждена клиническими исследованиями. По ее словам, специалисты выделяют: магний, креатин, Омега-3, NMN и витамин В.
