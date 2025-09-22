https://ria.ru/20250922/zdorove-2043578166.html

Эксперт назвала способ проверить общее состояние здоровья за минуту

22.09.2025





МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Способность стоять на одной ноге без поддержки может указывать на хорошее физическое здоровье, рассказала директор отдела комплексных подходов Национальной службы здравоохранения Великобритании Селина Лим в интервью Metro."Нам известно, что люди, которым трудно сохранять равновесие на одной ноге в течение определенного времени, подвержены большему риску развития проблем со здоровьем с возрастом", — сказала она.По словам эксперта, в норме взрослые люди в возрасте от 18 до 39 лет должны удерживать такую позу в течении 43 секунд, в 40-49 лет — 40 секунд, в 50-59 лет — 37 секунд. Специалист также отметила, что в 60-69 лет норма снижается до 30 секунд, в 70-79 лет нужно удерживать равновесие около 18 секунд, а после 80 — чуть более 5 секунд.Чтобы самостоятельно проверить, как долго вы сможете простоять на одной ноге, следуйте нижеуказанным правилам:Ранее в прошлом месяце директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета Минздрава России доктор медицинских наук Ольга Ткачева в разговоре с РИА Новости перечислила добавки, эффективность которых для продления жизни подтверждена клиническими исследованиями. По ее словам, специалисты выделяют: магний, креатин, Омега-3, NMN и витамин В.

