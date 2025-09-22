Рейтинг@Mail.ru
Новая победа России над Западом — там, где этого не ожидал никто - РИА Новости, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 22.09.2025 (обновлено: 08:01 22.09.2025)
https://ria.ru/20250922/zapad-2043348419.html
Новая победа России над Западом — там, где этого не ожидал никто
Новая победа России над Западом — там, где этого не ожидал никто - РИА Новости, 22.09.2025
Новая победа России над Западом — там, где этого не ожидал никто
Как сделать из суперприбыльного хозяйства стопроцентно дотируемую и зарегулированную отрасль, поставив почти всех ее игроков и участников на — а то и за — грань РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T08:00:00+03:00
2025-09-22T08:01:00+03:00
аналитика
россия
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/15/2043392367_0:85:1536:949_1920x0_80_0_0_019b9146e09b605c8a7717c0b75a5dbb.jpg
Как сделать из суперприбыльного хозяйства стопроцентно дотируемую и зарегулированную отрасль, поставив почти всех ее игроков и участников на — а то и за — грань элементарного выживания, знают брюссельские люди в сером.Сельское хозяйство "райского сада" — в связи с отменным климатом, плодородными почвами и теми культурно-историческими традициями, что складывались на протяжении столетий, позволяло фермерам жить — не тужить и кормить континент до отвала. Излишки — колоссальные — экспортировать. И всем было хорошо. Благоденствие, порядок, равновесие и простые радости — то, что глобалисты люто-бешено ненавидят. И то, что они всегда разрушают. Потому что там, где люди живут хорошо и спокойно, глобалистам, их прибылям и их хищничеству места не находится.Европейские крестьяне в новейшей истории слыли и были богатеями. Они владели самым ценным, что в ЕС имеется, — землями. Нам в России с непредставимо колоссальными территориями сложно это понять — земли вдоволь, и хватит абсолютно на всех. В "райском саду" вопрос территорий ключевой. Плотность населения диктует цены. Не на гектары. На квадратные метры.Задача, которую поставили глобалисты, по условиям была проста как мычание: вначале задушить фермеров правилами и предписаниями, чтобы сделать производство сельхозпродукции невыгодным. Затем превратить его и вовсе в нерентабельное. После чего крепкие европейские мужики, маскулинные и далекие от гендерно-флюидной повесточки, эти земли должны были начать продавать. Но индивидуальная продажа означала все еще рыночную цену. Для того чтобы самый доходный европейский актив — территория — стал токсичным и обесценился ниже нижнего предела, требуется массовый сброс.Как и любое злодейство, уничтожение европейских крестьян затевалось под самыми прекрасными лозунгами.ЕС был в момент основания не только союзом угля и стали, но и зерна, мяса и молока. Была придумана Единая сельскохозяйственная политика, а чтобы в идею совместности поверили все, ее подкрепили многосотмиллиардными бюджетными ассигнованиями. Они составляли на протяжении десятилетий более половины всей еэсовской казны.Фермерам глобалисты платили. За соблюдение квот урожайности зерна и надоев в животноводстве. За неиспользование пахотных земель. За неиспользование удобрений. С другой стороны, они же, подсадив крестьян на финансовую иглу, сделали их полностью от этих вливаний зависимыми. Соблюдение правил, норм, уменьшение производства превратили закупочные цены из разумных в чудовищно высокие.Абсолютно закономерный итог — глобалисты, те, кто стоят за всеми крупными сетями, от ретейла до молочно-мясных холдингов, закупать сырье у европейских крестьян отказались. Предпочтя фрукты и ягоды из Марокко, а мясо птицы и яйца — с Украины. Не вся номенклатура сельхозсырья перечислена, но речь о тенденции, а не о том, насколько полон ассортимент.Итак, европейские крестьяне в ближайшее время отправляются под нож. Их земли скупаются за бесценок. Поставленная глобалистами задача решена.Говорят, что не все с этим согласны. И что французские фермеры вроде готовы что-то там в очередной раз на этой неделе "заблокировать". Заранее можно сказать, что ни у них, ни у их коллег из Германии, Испании, Италии, Нидерландов — и далее по списку — это не получится.С помощью хлыста, то есть репрессивного аппарата, или пряника — обещания "новых субвенций" — еэсовские эту ситуацию разрешат. Эти квазивосстания крестьянства не остановят тех, кто фермеров намерен уничтожить. Потеря политической суверенности выглядит и так тоже.Нам еще совсем недавно угрожала точно такая же участь. Чтобы доказать этот тезис, обратимся к тому, что происходит в аналогичной отрасли в России. Для подсвечивания контраста.Рост сельскохозяйственного производства у нас не квотируется государством, а ровно наоборот — им поддерживается. Большими ассигнованиями. Это приводит глобалистов в бешенство. Они отказываются верить цифрам. Как и своим глазам.Особенно западников трясет от ассортимента "молочки" — всех этих кефиров, айранов, мацони, простокваш и ряженок. От молока разной степени жирности и от разного скота — не переносите коровье, так вот вам козье, и радуйтесь жизни дальше.Масло, в числе сортов и видов которого знаменитейшее на весь мир вологодское, то самое, со вкусом свежайших сливок — по цене, доступной всем. Те же сливки — как стерилизованные, так и пастеризованные. А еще сыры. Какие угодно, опять-таки из любого молока. Хоть из птичьего (шутка).Изобилие еды у нас — только нашей, собственной, суверенной — воспринимается западниками болезненно. Они пишут разные глупости. Вроде той, что успехи российского агропрома — это "единственное светлое пятно экономических решений, принятых Москвой".Придется огорчить, сказав, что не единственное. И это — точно. И что чем дальше, тем увереннее наша страна уходит от дилеммы "пушки вместо масла". Дилеммы, родившейся в Европе. И в Европе, судя по тому, какая участь там уготована и крестьянам, да и всем обитателям "райского сада", остающейся навсегда.В условиях тысяч санкций, прокси-информационной войны, в климате, мягко говоря, рискованном для сельхозпроизводства, в ситуации, предполагающей блокаду внешних рынков для экспорта нашего продовольствия, мы не просто справились и победили. Мы показали и доказали — спокойно, без угроз и суеты, без протестов и хаоса — на что способны. Одержав победу там и тогда, где и когда ее никто, кроме нас, ожидать не мог.
https://ria.ru/20250812/zakon-2034737920.html
https://ria.ru/20250821/evrosoyuz-2036865271.html
https://ria.ru/20250904/fermery-2039568245.html
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Елена Караева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg
Елена Караева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/15/2043392367_9:0:1374:1024_1920x0_80_0_0_9da19cbe46b49fe06acea934ef12ce55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аналитика, россия, европа
Аналитика, Россия, Европа

Новая победа России над Западом — там, где этого не ожидал никто

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Читать ria.ru в
Дзен
Елена Караева
Елена Караева
Все материалы
Как сделать из суперприбыльного хозяйства стопроцентно дотируемую и зарегулированную отрасль, поставив почти всех ее игроков и участников на — а то и за — грань элементарного выживания, знают брюссельские люди в сером.
Сельское хозяйство "райского сада" — в связи с отменным климатом, плодородными почвами и теми культурно-историческими традициями, что складывались на протяжении столетий, позволяло фермерам жить — не тужить и кормить континент до отвала. Излишки — колоссальные — экспортировать. И всем было хорошо. Благоденствие, порядок, равновесие и простые радости — то, что глобалисты люто-бешено ненавидят. И то, что они всегда разрушают. Потому что там, где люди живут хорошо и спокойно, глобалистам, их прибылям и их хищничеству места не находится.
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Макрон подписал противоречивый закон о сельском хозяйстве
12 августа, 10:31
Европейские крестьяне в новейшей истории слыли и были богатеями. Они владели самым ценным, что в ЕС имеется, — землями. Нам в России с непредставимо колоссальными территориями сложно это понять — земли вдоволь, и хватит абсолютно на всех. В "райском саду" вопрос территорий ключевой. Плотность населения диктует цены. Не на гектары. На квадратные метры.
Задача, которую поставили глобалисты, по условиям была проста как мычание: вначале задушить фермеров правилами и предписаниями, чтобы сделать производство сельхозпродукции невыгодным. Затем превратить его и вовсе в нерентабельное. После чего крепкие европейские мужики, маскулинные и далекие от гендерно-флюидной повесточки, эти земли должны были начать продавать. Но индивидуальная продажа означала все еще рыночную цену. Для того чтобы самый доходный европейский актив — территория — стал токсичным и обесценился ниже нижнего предела, требуется массовый сброс.
Как и любое злодейство, уничтожение европейских крестьян затевалось под самыми прекрасными лозунгами.
ЕС был в момент основания не только союзом угля и стали, но и зерна, мяса и молока. Была придумана Единая сельскохозяйственная политика, а чтобы в идею совместности поверили все, ее подкрепили многосотмиллиардными бюджетными ассигнованиями. Они составляли на протяжении десятилетий более половины всей еэсовской казны.
Фермерам глобалисты платили. За соблюдение квот урожайности зерна и надоев в животноводстве. За неиспользование пахотных земель. За неиспользование удобрений. С другой стороны, они же, подсадив крестьян на финансовую иглу, сделали их полностью от этих вливаний зависимыми. Соблюдение правил, норм, уменьшение производства превратили закупочные цены из разумных в чудовищно высокие.
Абсолютно закономерный итог — глобалисты, те, кто стоят за всеми крупными сетями, от ретейла до молочно-мясных холдингов, закупать сырье у европейских крестьян отказались. Предпочтя фрукты и ягоды из Марокко, а мясо птицы и яйца — с Украины. Не вся номенклатура сельхозсырья перечислена, но речь о тенденции, а не о том, насколько полон ассортимент.
Итак, европейские крестьяне в ближайшее время отправляются под нож. Их земли скупаются за бесценок. Поставленная глобалистами задача решена.
Говорят, что не все с этим согласны. И что французские фермеры вроде готовы что-то там в очередной раз на этой неделе "заблокировать". Заранее можно сказать, что ни у них, ни у их коллег из Германии, Испании, Италии, Нидерландов — и далее по списку — это не получится.
Флаги США и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Фермеры в ЕС назвали торговое соглашение с США стратегической ошибкой
21 августа, 21:49
С помощью хлыста, то есть репрессивного аппарата, или пряника — обещания "новых субвенций" — еэсовские эту ситуацию разрешат. Эти квазивосстания крестьянства не остановят тех, кто фермеров намерен уничтожить. Потеря политической суверенности выглядит и так тоже.
Нам еще совсем недавно угрожала точно такая же участь. Чтобы доказать этот тезис, обратимся к тому, что происходит в аналогичной отрасли в России. Для подсвечивания контраста.
Рост сельскохозяйственного производства у нас не квотируется государством, а ровно наоборот — им поддерживается. Большими ассигнованиями. Это приводит глобалистов в бешенство. Они отказываются верить цифрам. Как и своим глазам.
Особенно западников трясет от ассортимента "молочки" — всех этих кефиров, айранов, мацони, простокваш и ряженок. От молока разной степени жирности и от разного скота — не переносите коровье, так вот вам козье, и радуйтесь жизни дальше.
Масло, в числе сортов и видов которого знаменитейшее на весь мир вологодское, то самое, со вкусом свежайших сливок — по цене, доступной всем. Те же сливки — как стерилизованные, так и пастеризованные. А еще сыры. Какие угодно, опять-таки из любого молока. Хоть из птичьего (шутка).
Изобилие еды у нас — только нашей, собственной, суверенной — воспринимается западниками болезненно. Они пишут разные глупости. Вроде той, что успехи российского агропрома — это "единственное светлое пятно экономических решений, принятых Москвой".
Придется огорчить, сказав, что не единственное. И это — точно. И что чем дальше, тем увереннее наша страна уходит от дилеммы "пушки вместо масла". Дилеммы, родившейся в Европе. И в Европе, судя по тому, какая участь там уготована и крестьянам, да и всем обитателям "райского сада", остающейся навсегда.
В условиях тысяч санкций, прокси-информационной войны, в климате, мягко говоря, рискованном для сельхозпроизводства, в ситуации, предполагающей блокаду внешних рынков для экспорта нашего продовольствия, мы не просто справились и победили. Мы показали и доказали — спокойно, без угроз и суеты, без протестов и хаоса — на что способны. Одержав победу там и тогда, где и когда ее никто, кроме нас, ожидать не мог.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Фермеры призвали ЕП и Совет ЕС отклонить торговый договор с Южной Америкой
4 сентября, 08:28
 
АналитикаРоссияЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала