Захарова назвала заявление Санду паранойей

2025-09-22T23:48:00+03:00

2025-09-22T23:48:00+03:00

2025-09-22T23:54:00+03:00

россия

молдавия

майя санду

мария захарова

политика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

москва

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова президента Молдавии Майи Санду о том, что РФ якобы может использовать Молдавию для "нападения на Одесскую область", заявив в беседе с РИА Новости, что это паранойя.Ранее Санду бездоказательно утверждала, что победа пророссийских сил на предстоящих парламентских выборах в Молдавии якобы "угрожает суверенитету страны" и якобы может открыть путь "российскому вторжению в Одесскую область"."Паранойя", - сказала Захарова РИА Новости, комментируя подобные утверждения.Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.

россия

молдавия

москва

