Захарова рассказала, почему чайники из исинской глины для нее важны

Захарова рассказала, почему чайники из исинской глины для нее важны

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала РИА Новости, почему для нее чайники из исинской глины - важная часть ее семейной истории.

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала РИА Новости, почему для нее чайники из исинской глины - важная часть ее семейной истории. В понедельник Захарова провела экскурсию для прессы по своей коллекции китайских чайников в Музее Востока. Как рассказала официальный представитель МИД РФ РИА Новости, на выставке представлено порядка 60 предметов из ее семейной коллекции. Чайники, произведенные в уезде Исин провинции Цзянсу, - самые знаменитые примеры чайной китайской утвари. Данная провинция известна как центр производства керамики в Китае благодаря находящейся здесь глине коричневых, желтоватых, зеленоватых и синих оттенков. Исинская глина обладает прочностью, а также сохраняет тепло и аромат чая. Захарова рассказала агентству, что для нее это личная история. "Мама недавно напомнила, что бабушке подарили такой чайник, простой, без изысков... Она его использовала каждый день… у нас было много чайников, но этот - самый любимый", - указала она. По словам Захаровой, когда её бабушки не стало, у чайника рассыпался носик. "Никто не ломал его.. он как будто простился со своей хозяйкой", - добавила она, указав, что в этом есть какая-то загадка. Выставка "Магия пурпурной глины: Исинская керамика цзыша" пройдет в Музее Востока с 25 октября по 9 ноября.

Мария Захарова о коллекции исинских чайников Мария Захарова провела экскурсию для прессы по своей части экспозиции выставки "Магия пурпурной глины: Исинская керамика Цзыша", которая скоро откроется в музее Востока в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Захарова рассказала, что коллекционировать исинские чайники семья начала в Китае в 80-х - тогда ее отец работал в советском, а затем российском посольстве в КНР. На выставке представлено около 60 чайников из личной коллекции семьи Захаровой. Они совершенно разные: с изображением цветущих веток сливы, лотосов, мушмулы, в виде водяного каштана, пальчатого лимона и утки-мандаринки, а также с изображением божества долголетия Шоусина. 2025-09-22T19:56 true PT0M17S

