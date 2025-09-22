https://ria.ru/20250922/zaharova-2043606771.html

Захарова провела экскурсию по выставке исинской керамики

Захарова провела экскурсию по выставке исинской керамики - РИА Новости, 22.09.2025

Захарова провела экскурсию по выставке исинской керамики

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова провела экскурсию для прессы по своей части экспозиции выставки "Магия пурпурной глины: Исинская керамика... РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T19:44:00+03:00

2025-09-22T19:44:00+03:00

2025-09-22T19:44:00+03:00

китай

пекин

россия

мария захарова

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043606094_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_82d15a8927b132d81592fe9b7ff037f6.jpg

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова провела экскурсию для прессы по своей части экспозиции выставки "Магия пурпурной глины: Исинская керамика Цзыша", которая скоро откроется в музее Востока в Москве, передает корреспондент РИА Новости. На выставке представлено около 60 чайников из личной коллекции семьи Захаровой. Они совершенно разные: с изображением цветущих веток сливы, лотосов, мушмулы, в виде водяного каштана, пальчатого лимона и утки-мандаринки, а также с изображением божества долголетия Шоусина с надписью "Пусть звезда долголетия ярко светит в небесах, пусть счастье и достаток наполнят дом". Кроме того, на выставке есть чайные сервизы и наборы, подставка для влажных кистей. Захарова рассказала, что коллекционировать исинские чайники семья начала в Китае в 80-х - тогда ее отец работал в советском, а затем российском посольстве в КНР. В детстве Захарова долгое время жила в Пекине и владеет китайским языком. По словам дипломата, на выставке можно найти большое количество загадок. "В чем уникальность жанра? Через каждый чайник, через узнавание о чайнике, через разгадку загадок вы будете постигать Китай", - отметила она. Мероприятие проводится в рамках перекрестных годов культуры России - Китая. Выставка пройдет с 25 сентября по 9 ноября. Исинские чайники представляют собой вид необожжённых глиняных чайников, производимых в китайском регионе Исин.

https://ria.ru/20250911/zaharova-2041277289.html

https://ria.ru/20250508/zaharova-2015754893.html

китай

пекин

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Захарова о коллекции исинских чайников Мария Захарова провела экскурсию для прессы по своей части экспозиции выставки "Магия пурпурной глины: Исинская керамика Цзыша", которая скоро откроется в музее Востока в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Захарова рассказала, что коллекционировать исинские чайники семья начала в Китае в 80-х - тогда ее отец работал в советском, а затем российском посольстве в КНР. На выставке представлено около 60 чайников из личной коллекции семьи Захаровой. Они совершенно разные: с изображением цветущих веток сливы, лотосов, мушмулы, в виде водяного каштана, пальчатого лимона и утки-мандаринки, а также с изображением божества долголетия Шоусина. 2025-09-22T19:44 true PT0M17S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, пекин, россия, мария захарова, общество