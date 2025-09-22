Рейтинг@Mail.ru
19:44 22.09.2025
Захарова провела экскурсию по выставке исинской керамики
Захарова провела экскурсию по выставке исинской керамики
китай
пекин
россия
мария захарова
общество
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова провела экскурсию для прессы по своей части экспозиции выставки "Магия пурпурной глины: Исинская керамика Цзыша", которая скоро откроется в музее Востока в Москве, передает корреспондент РИА Новости. На выставке представлено около 60 чайников из личной коллекции семьи Захаровой. Они совершенно разные: с изображением цветущих веток сливы, лотосов, мушмулы, в виде водяного каштана, пальчатого лимона и утки-мандаринки, а также с изображением божества долголетия Шоусина с надписью "Пусть звезда долголетия ярко светит в небесах, пусть счастье и достаток наполнят дом". Кроме того, на выставке есть чайные сервизы и наборы, подставка для влажных кистей. Захарова рассказала, что коллекционировать исинские чайники семья начала в Китае в 80-х - тогда ее отец работал в советском, а затем российском посольстве в КНР. В детстве Захарова долгое время жила в Пекине и владеет китайским языком. По словам дипломата, на выставке можно найти большое количество загадок. "В чем уникальность жанра? Через каждый чайник, через узнавание о чайнике, через разгадку загадок вы будете постигать Китай", - отметила она. Мероприятие проводится в рамках перекрестных годов культуры России - Китая. Выставка пройдет с 25 сентября по 9 ноября. Исинские чайники представляют собой вид необожжённых глиняных чайников, производимых в китайском регионе Исин.
Мария Захарова о коллекции исинских чайников
Мария Захарова провела экскурсию для прессы по своей части экспозиции выставки "Магия пурпурной глины: Исинская керамика Цзыша", которая скоро откроется в музее Востока в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Захарова рассказала, что коллекционировать исинские чайники семья начала в Китае в 80-х - тогда ее отец работал в советском, а затем российском посольстве в КНР. На выставке представлено около 60 чайников из личной коллекции семьи Захаровой. Они совершенно разные: с изображением цветущих веток сливы, лотосов, мушмулы, в виде водяного каштана, пальчатого лимона и утки-мандаринки, а также с изображением божества долголетия Шоусина.
китай, пекин, россия, мария захарова, общество
Китай, Пекин, Россия, Мария Захарова, Общество
Захарова провела экскурсию по выставке исинской керамики

Захарова провела экскурсию по своей части выставки «Магия пурпурной глины»

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова провела экскурсию для прессы по своей части экспозиции выставки "Магия пурпурной глины: Исинская керамика Цзыша", которая скоро откроется в музее Востока в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
На выставке представлено около 60 чайников из личной коллекции семьи Захаровой. Они совершенно разные: с изображением цветущих веток сливы, лотосов, мушмулы, в виде водяного каштана, пальчатого лимона и утки-мандаринки, а также с изображением божества долголетия Шоусина с надписью "Пусть звезда долголетия ярко светит в небесах, пусть счастье и достаток наполнят дом". Кроме того, на выставке есть чайные сервизы и наборы, подставка для влажных кистей.
Захарова рассказала, что коллекционировать исинские чайники семья начала в Китае в 80-х - тогда ее отец работал в советском, а затем российском посольстве в КНР. В детстве Захарова долгое время жила в Пекине и владеет китайским языком.
По словам дипломата, на выставке можно найти большое количество загадок.
"В чем уникальность жанра? Через каждый чайник, через узнавание о чайнике, через разгадку загадок вы будете постигать Китай", - отметила она.
Мероприятие проводится в рамках перекрестных годов культуры России - Китая. Выставка пройдет с 25 сентября по 9 ноября.
Исинские чайники представляют собой вид необожжённых глиняных чайников, производимых в китайском регионе Исин.
КитайПекинРоссияМария ЗахароваОбщество
 
 
