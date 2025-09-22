https://ria.ru/20250922/vzyatka-2043601012.html

Суд отправил в СИЗО профессора Сеченовского университета

Суд отправил в СИЗО профессора Сеченовского университета - РИА Новости, 22.09.2025

Суд отправил в СИЗО профессора Сеченовского университета

Савеловский суд Москвы отправил в СИЗО профессора Сеченовского университета Амину Гараеву по обвинению в посредничестве во взяточничестве, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T19:09:00+03:00

2025-09-22T19:09:00+03:00

2025-09-22T19:09:00+03:00

происшествия

москва

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573677576_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_0d254ad3cbb415bfa1d38f035a9a3368.jpg

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Савеловский суд Москвы отправил в СИЗО профессора Сеченовского университета Амину Гараеву по обвинению в посредничестве во взяточничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением Савеловского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гараевой Амины Султановны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (Посредничество во взяточничестве), сроком на 2 месяца", - сказали в пресс-службе. Как указано на сайте вуза, Гараева является доктором медицинских наук, профессором кафедры общественного здоровья и здравоохранения имени Н.А. Семашко.

https://ria.ru/20250910/smirnov-2040975581.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия