19:09 22.09.2025
Суд отправил в СИЗО профессора Сеченовского университета
Савеловский суд Москвы отправил в СИЗО профессора Сеченовского университета Амину Гараеву по обвинению в посредничестве во взяточничестве, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 22.09.2025
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Савеловский суд Москвы отправил в СИЗО профессора Сеченовского университета Амину Гараеву по обвинению в посредничестве во взяточничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением Савеловского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гараевой Амины Султановны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (Посредничество во взяточничестве), сроком на 2 месяца", - сказали в пресс-службе. Как указано на сайте вуза, Гараева является доктором медицинских наук, профессором кафедры общественного здоровья и здравоохранения имени Н.А. Семашко.
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Савеловский суд Москвы отправил в СИЗО профессора Сеченовского университета Амину Гараеву по обвинению в посредничестве во взяточничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением Савеловского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гараевой Амины Султановны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (Посредничество во взяточничестве), сроком на 2 месяца", - сказали в пресс-службе.
Как указано на сайте вуза, Гараева является доктором медицинских наук, профессором кафедры общественного здоровья и здравоохранения имени Н.А. Семашко.
Алексей Смирнов в Мещанском районном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Экс-губернатора Курской области заподозрили во взяточничестве
10 сентября, 15:10
 
