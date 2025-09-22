https://ria.ru/20250922/vzryv-2043553278.html
В Анталье прогремел взрыв
В Анталье прогремел взрыв - РИА Новости, 22.09.2025
В Анталье прогремел взрыв
В турецкой провинции Анталья прогремел взрыв на оптовом рынке, передает портал Antalya Hakkında. РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T16:04:00+03:00
2025-09-22T16:04:00+03:00
2025-09-22T17:21:00+03:00
анталья (провинция)
в мире
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043563579_0:81:1871:1133_1920x0_80_0_0_1354635e42fcf967916fbd5ca71e1ed0.jpg
СТАМБУЛ, 22 сен — РИА Новости. В турецкой провинции Анталья прогремел взрыв на оптовом рынке, передает портал Antalya Hakkında."Взрыв прогремел на оптовом рынке в Демре, причина пока не установлена", — говорится в публикации.Как заявил мэр города Фахри Дуран, в результате ЧП один человек погиб, еще трое получили ранения.На место выехали медики и спасатели.
https://ria.ru/20250918/turtsija-2042742474.html
анталья (провинция)
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043563579_360:0:1871:1133_1920x0_80_0_0_f6e03c79a1e144c922ec12650382310c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анталья (провинция), в мире, турция
Анталья (провинция), В мире, Турция
В Анталье прогремел взрыв
На рынке в Демре в провинции Анталья прогремел взрыв