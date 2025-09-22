https://ria.ru/20250922/vzryv-2043553278.html

В Анталье прогремел взрыв

В Анталье прогремел взрыв - РИА Новости, 22.09.2025

В Анталье прогремел взрыв

В турецкой провинции Анталья прогремел взрыв на оптовом рынке, передает портал Antalya Hakkında. РИА Новости, 22.09.2025

СТАМБУЛ, 22 сен — РИА Новости. В турецкой провинции Анталья прогремел взрыв на оптовом рынке, передает портал Antalya Hakkında."Взрыв прогремел на оптовом рынке в Демре, причина пока не установлена", — говорится в публикации.Как заявил мэр города Фахри Дуран, в результате ЧП один человек погиб, еще трое получили ранения.На место выехали медики и спасатели.

