В Херсоне прогремели взрывы в четвертый раз за утро

В Херсоне прогремели взрывы в четвертый раз за утро

Взрывы в четвертый раз за утро прогремели в понедельник в подконтрольном ВСУ городе Херсон, сообщает украинский телеканал "Общественное".

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Взрывы в четвертый раз за утро прогремели в понедельник в подконтрольном ВСУ городе Херсон, сообщает украинский телеканал "Общественное". Ранее в понедельник этот же телеканал уже сообщал о взрывах в Херсоне. "В Херсоне в очередной раз раздаются взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".

в мире, херсон, вооруженные силы украины