https://ria.ru/20250922/vzryv-2043481878.html
В Херсоне прогремели взрывы в четвертый раз за утро
В Херсоне прогремели взрывы в четвертый раз за утро - РИА Новости, 22.09.2025
В Херсоне прогремели взрывы в четвертый раз за утро
Взрывы в четвертый раз за утро прогремели в понедельник в подконтрольном ВСУ городе Херсон, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T11:54:00+03:00
2025-09-22T11:54:00+03:00
2025-09-22T11:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941252196_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_cda57b6a80cdfb7f997f5e4ee5f73066.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Взрывы в четвертый раз за утро прогремели в понедельник в подконтрольном ВСУ городе Херсон, сообщает украинский телеканал "Общественное". Ранее в понедельник этот же телеканал уже сообщал о взрывах в Херсоне. "В Херсоне в очередной раз раздаются взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941252196_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_de981466415938ed0837038f50fca02e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсон, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Вооруженные силы Украины
В Херсоне прогремели взрывы в четвертый раз за утро
В подконтрольном ВСУ Херсоне в четвертый раз за утро прогремели взрывы