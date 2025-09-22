Рейтинг@Mail.ru
При взрыве в Анталье погиб один человек - РИА Новости, 22.09.2025
16:30 22.09.2025 (обновлено: 16:35 22.09.2025)
При взрыве в Анталье погиб один человек
Жертвой взрыва на оптовом рынке в турецкой провинции Анталья стал один человек, трое пострадали, сообщил мэр города Демре Фахри Дуран. РИА Новости, 22.09.2025
СТАМБУЛ, 22 сен – РИА Новости. Жертвой взрыва на оптовом рынке в турецкой провинции Анталья стал один человек, трое пострадали, сообщил мэр города Демре Фахри Дуран.Взрыв прогремел в понедельник на оптовом рынке в городе Демре."Жертвой взрыва стал один человек, трое пострадали. Причину мы пока не установили", - цитирует мэра портал Antalya Hakkında.По словам Дурана, взрыв произошел в районе складов рынка.
Новости
СТАМБУЛ, 22 сен – РИА Новости. Жертвой взрыва на оптовом рынке в турецкой провинции Анталья стал один человек, трое пострадали, сообщил мэр города Демре Фахри Дуран.
Взрыв прогремел в понедельник на оптовом рынке в городе Демре.
«
"Жертвой взрыва стал один человек, трое пострадали. Причину мы пока не установили", - цитирует мэра портал Antalya Hakkında.
По словам Дурана, взрыв произошел в районе складов рынка.
