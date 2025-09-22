https://ria.ru/20250922/vzry-2043561736.html
При взрыве в Анталье погиб один человек
При взрыве в Анталье погиб один человек - РИА Новости, 22.09.2025
При взрыве в Анталье погиб один человек
Жертвой взрыва на оптовом рынке в турецкой провинции Анталья стал один человек, трое пострадали, сообщил мэр города Демре Фахри Дуран. РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T16:30:00+03:00
2025-09-22T16:30:00+03:00
2025-09-22T16:35:00+03:00
анталья (провинция)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043563579_0:81:1871:1133_1920x0_80_0_0_1354635e42fcf967916fbd5ca71e1ed0.jpg
СТАМБУЛ, 22 сен – РИА Новости. Жертвой взрыва на оптовом рынке в турецкой провинции Анталья стал один человек, трое пострадали, сообщил мэр города Демре Фахри Дуран.Взрыв прогремел в понедельник на оптовом рынке в городе Демре."Жертвой взрыва стал один человек, трое пострадали. Причину мы пока не установили", - цитирует мэра портал Antalya Hakkında.По словам Дурана, взрыв произошел в районе складов рынка.
https://ria.ru/20250922/vzryv-2043553278.html
анталья (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043563579_360:0:1871:1133_1920x0_80_0_0_f6e03c79a1e144c922ec12650382310c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анталья (провинция), в мире
Анталья (провинция), В мире
При взрыве в Анталье погиб один человек
При взрыве на рынке в турецкой провинции Анталья погиб один человек