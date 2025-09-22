https://ria.ru/20250922/vybory-2043429163.html

Экс-премьер Молдавии рассказал о давлении на оппозицию на выборах

Экс-премьер Молдавии рассказал о давлении на оппозицию на выборах - РИА Новости, 22.09.2025

Экс-премьер Молдавии рассказал о давлении на оппозицию на выборах

Избирательная кампания в Молдавии проходит в атмосфере страха и преследования оппозиции, заявил в интервью РИА Новости один из лидеров Патриотического блока,... РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T04:24:00+03:00

2025-09-22T04:24:00+03:00

2025-09-22T04:25:00+03:00

в мире

молдавия

гагаузия

кишинев

игорь додон

василий тарлев

sputnik молдова

московский комсомолец

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1a/2031617065_0:153:3036:1862_1920x0_80_0_0_fb2de2dde78c9bd9a9e2be5132da8e47.jpg

КИШИНЕВ, 22 сен - РИА Новости. Избирательная кампания в Молдавии проходит в атмосфере страха и преследования оппозиции, заявил в интервью РИА Новости один из лидеров Патриотического блока, экс-премьер Василий Тарлев, добавив, что за ним ведется слежка, его пытаются запугать и дискредитировать.Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. В Патриотический блок входят партия "Будущее Молдовы" Тарлева, партия социалистов Игоря Додона, партия "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах и партия коммунистов Молдавии бывшего президента страны Владимира Воронина."Давление ощущается очень остро. Шантаж, уголовные дела, протоколы, обыски, штрафы и прочие "страшилки" стали частью политической жизни. Мы в Патриотическом блоке это чувствуем как минимум с мая прошлого года, еще до президентских выборов. А нынешняя кампания - это уже катастрофа. Такое давление - это не просто ошибка власти, это ядерная бомба замедленного действия, которая разрушает государство изнутри. Но мы не собираемся сдаваться. Мы бойцы. И прекрасно понимаем, что за нами родина, будущее страны. Наша задача - защитить закон, демократию, конституцию и государственность Молдовы", - сказал Тарлев.Политик заявил, что за ним и его соратниками ведется слежка, а власти используют методы запугивания и дискредитации."Давление на "Будущее Молдовы" идет с самого первого дня ее существования. С момента регистрации в 2024 году мы постоянно сталкивались с нарушениями прав наших членов. Кроме того, мы постоянно сталкиваемся с запугиванием и дискредитацией. Были взломаны мои страницы в соцсетях, страницы партии, блокируются аккаунты. За мной и членами команды ведется слежка. В районах после моих визитов начинают давить на людей: "Кто пригласил Тарлева? Кто ему принес воды в зной?" Людей запугивают, преследуют. Но мы все равно продолжаем работать. Мы законопослушные граждане и не выходим за рамки. Они (власти – ред.) хотят любой ценой выбить нас из кампании, но мы не боимся. Родина в опасности, и мы должны ее защищать", - сказал Тарлев.По словам политика, подобные действия направлены на то, чтобы выбить оппозицию из избирательной кампании.Тарлев возглавлял правительство Молдавии в 2001–2008 годах. В этот период страна преодолела последствия кризисов 1990-х годов и достигла самого высокого роста экономики за всю историю, в пять раз увеличив ВВП.Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия: помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году: закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250921/dodon-2042999702.html

https://ria.ru/20250921/dodon-2043300803.html

https://ria.ru/20250918/oppozitsija-2042625277.html

молдавия

гагаузия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, игорь додон, василий тарлев, sputnik молдова, московский комсомолец, парламентские выборы в молдавии, ирина влах