Экс-премьер Молдавии рассказал о давлении на оппозицию на выборах
04:24 22.09.2025 (обновлено: 04:25 22.09.2025)
Экс-премьер Молдавии рассказал о давлении на оппозицию на выборах
Экс-премьер Молдавии рассказал о давлении на оппозицию на выборах
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
игорь додон
василий тарлев
sputnik молдова
московский комсомолец
КИШИНЕВ, 22 сен - РИА Новости. Избирательная кампания в Молдавии проходит в атмосфере страха и преследования оппозиции, заявил в интервью РИА Новости один из лидеров Патриотического блока, экс-премьер Василий Тарлев, добавив, что за ним ведется слежка, его пытаются запугать и дискредитировать.Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. В Патриотический блок входят партия "Будущее Молдовы" Тарлева, партия социалистов Игоря Додона, партия "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах и партия коммунистов Молдавии бывшего президента страны Владимира Воронина."Давление ощущается очень остро. Шантаж, уголовные дела, протоколы, обыски, штрафы и прочие "страшилки" стали частью политической жизни. Мы в Патриотическом блоке это чувствуем как минимум с мая прошлого года, еще до президентских выборов. А нынешняя кампания - это уже катастрофа. Такое давление - это не просто ошибка власти, это ядерная бомба замедленного действия, которая разрушает государство изнутри. Но мы не собираемся сдаваться. Мы бойцы. И прекрасно понимаем, что за нами родина, будущее страны. Наша задача - защитить закон, демократию, конституцию и государственность Молдовы", - сказал Тарлев.Политик заявил, что за ним и его соратниками ведется слежка, а власти используют методы запугивания и дискредитации."Давление на "Будущее Молдовы" идет с самого первого дня ее существования. С момента регистрации в 2024 году мы постоянно сталкивались с нарушениями прав наших членов. Кроме того, мы постоянно сталкиваемся с запугиванием и дискредитацией. Были взломаны мои страницы в соцсетях, страницы партии, блокируются аккаунты. За мной и членами команды ведется слежка. В районах после моих визитов начинают давить на людей: "Кто пригласил Тарлева? Кто ему принес воды в зной?" Людей запугивают, преследуют. Но мы все равно продолжаем работать. Мы законопослушные граждане и не выходим за рамки. Они (власти – ред.) хотят любой ценой выбить нас из кампании, но мы не боимся. Родина в опасности, и мы должны ее защищать", - сказал Тарлев.По словам политика, подобные действия направлены на то, чтобы выбить оппозицию из избирательной кампании.Тарлев возглавлял правительство Молдавии в 2001–2008 годах. В этот период страна преодолела последствия кризисов 1990-х годов и достигла самого высокого роста экономики за всю историю, в пять раз увеличив ВВП.Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия: помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году: закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, игорь додон, василий тарлев, sputnik молдова, московский комсомолец, парламентские выборы в молдавии, ирина влах
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Игорь Додон, Василий Тарлев, Sputnik Молдова, Московский комсомолец, Парламентские выборы в Молдавии, Ирина Влах
КИШИНЕВ, 22 сен - РИА Новости. Избирательная кампания в Молдавии проходит в атмосфере страха и преследования оппозиции, заявил в интервью РИА Новости один из лидеров Патриотического блока, экс-премьер Василий Тарлев, добавив, что за ним ведется слежка, его пытаются запугать и дискредитировать.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. В Патриотический блок входят партия "Будущее Молдовы" Тарлева, партия социалистов Игоря Додона, партия "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах и партия коммунистов Молдавии бывшего президента страны Владимира Воронина.
"Давление ощущается очень остро. Шантаж, уголовные дела, протоколы, обыски, штрафы и прочие "страшилки" стали частью политической жизни. Мы в Патриотическом блоке это чувствуем как минимум с мая прошлого года, еще до президентских выборов. А нынешняя кампания - это уже катастрофа. Такое давление - это не просто ошибка власти, это ядерная бомба замедленного действия, которая разрушает государство изнутри. Но мы не собираемся сдаваться. Мы бойцы. И прекрасно понимаем, что за нами родина, будущее страны. Наша задача - защитить закон, демократию, конституцию и государственность Молдовы", - сказал Тарлев.
Политик заявил, что за ним и его соратниками ведется слежка, а власти используют методы запугивания и дискредитации.
"Давление на "Будущее Молдовы" идет с самого первого дня ее существования. С момента регистрации в 2024 году мы постоянно сталкивались с нарушениями прав наших членов. Кроме того, мы постоянно сталкиваемся с запугиванием и дискредитацией. Были взломаны мои страницы в соцсетях, страницы партии, блокируются аккаунты. За мной и членами команды ведется слежка. В районах после моих визитов начинают давить на людей: "Кто пригласил Тарлева? Кто ему принес воды в зной?" Людей запугивают, преследуют. Но мы все равно продолжаем работать. Мы законопослушные граждане и не выходим за рамки. Они (власти – ред.) хотят любой ценой выбить нас из кампании, но мы не боимся. Родина в опасности, и мы должны ее защищать", - сказал Тарлев.
По словам политика, подобные действия направлены на то, чтобы выбить оппозицию из избирательной кампании.
Тарлев возглавлял правительство Молдавии в 2001–2008 годах. В этот период страна преодолела последствия кризисов 1990-х годов и достигла самого высокого роста экономики за всю историю, в пять раз увеличив ВВП.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия: помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году: закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
В миреМолдавияГагаузияКишиневИгорь ДодонВасилий ТарлевSputnik МолдоваМосковский комсомолецПарламентские выборы в МолдавииИрина Влах
 
 
