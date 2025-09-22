Рейтинг@Mail.ru
Российские силовики назвали причину увольнения командира 47-й бригады ВСУ - РИА Новости, 22.09.2025
23:51 22.09.2025
Российские силовики назвали причину увольнения командира 47-й бригады ВСУ
Российские силовики назвали причину увольнения командира 47-й бригады ВСУ - РИА Новости, 22.09.2025
Российские силовики назвали причину увольнения командира 47-й бригады ВСУ
Командира 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ сняли из-за большого числа случаев самовольного оставления части, без вести пропавших и провалы на фронте, РИА Новости, 22.09.2025
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Командира 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ сняли из-за большого числа случаев самовольного оставления части, без вести пропавших и провалы на фронте, после этого ряд кандидатов отказывались занять его должность, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Ранее в силовых структурах РИА Новости сообщали, что командовать 47-й отдельной механизированной бригадой ВСУ вместо полковника Яна Яцишена поставили 26-летнего неопытного подполковника Максима Данильчука, который известен тем, что подарил шеврон Владимиру Зеленскому. "Украинский бизнесмен, числящийся в рядах ВСУ, Александр Карпюк на своей странице в соцсетях заявил, что после снятия с должности командира 47-й отдельной механизированной бригады Яна Яцишена сразу несколько кандидатов отказалось заменить его на этой должности", - сказал собеседник агентства. В качестве примера блогер приводит комбата Ширшина, который несколько месяцев назад раскритиковал командование бригады за "тупые" задачи. Карпюк уточняет, что Яцишена не просто сняли, а уволили в запас, сославшись на "сложности", которые образовались внутри бригады. "А именно: большое количество случаев самовольного оставления части, без вести пропавших и провалы на фронте. Возглавить бригаду согласился 26-летний Максим Данильчук", - отметил представитель силовых структур.
2025
владимир зеленский, вооруженные силы украины, в мире, украина
Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина
Российские силовики назвали причину увольнения командира 47-й бригады ВСУ

Командира 47-й бригады ВСУ Яцишена сняли из-за дезертирства и провалов на фронте

© AP Photo / Scott Heppell Украинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Командира 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ сняли из-за большого числа случаев самовольного оставления части, без вести пропавших и провалы на фронте, после этого ряд кандидатов отказывались занять его должность, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Ранее в силовых структурах РИА Новости сообщали, что командовать 47-й отдельной механизированной бригадой ВСУ вместо полковника Яна Яцишена поставили 26-летнего неопытного подполковника Максима Данильчука, который известен тем, что подарил шеврон Владимиру Зеленскому.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
ВСУ в Сумской области записали пропавших без вести в дезертиры
12 августа, 07:08
"Украинский бизнесмен, числящийся в рядах ВСУ, Александр Карпюк на своей странице в соцсетях заявил, что после снятия с должности командира 47-й отдельной механизированной бригады Яна Яцишена сразу несколько кандидатов отказалось заменить его на этой должности", - сказал собеседник агентства.
В качестве примера блогер приводит комбата Ширшина, который несколько месяцев назад раскритиковал командование бригады за "тупые" задачи.
Карпюк уточняет, что Яцишена не просто сняли, а уволили в запас, сославшись на "сложности", которые образовались внутри бригады.
"А именно: большое количество случаев самовольного оставления части, без вести пропавших и провалы на фронте. Возглавить бригаду согласился 26-летний Максим Данильчук", - отметил представитель силовых структур.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Украинский полковник бежал с места службы, сообщил источник
15 августа, 18:50
 
Владимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВ миреУкраина
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
