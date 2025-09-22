https://ria.ru/20250922/vsu-2043634063.html

Российские силовики назвали причину увольнения командира 47-й бригады ВСУ

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Командира 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ сняли из-за большого числа случаев самовольного оставления части, без вести пропавших и провалы на фронте, после этого ряд кандидатов отказывались занять его должность, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Ранее в силовых структурах РИА Новости сообщали, что командовать 47-й отдельной механизированной бригадой ВСУ вместо полковника Яна Яцишена поставили 26-летнего неопытного подполковника Максима Данильчука, который известен тем, что подарил шеврон Владимиру Зеленскому. "Украинский бизнесмен, числящийся в рядах ВСУ, Александр Карпюк на своей странице в соцсетях заявил, что после снятия с должности командира 47-й отдельной механизированной бригады Яна Яцишена сразу несколько кандидатов отказалось заменить его на этой должности", - сказал собеседник агентства. В качестве примера блогер приводит комбата Ширшина, который несколько месяцев назад раскритиковал командование бригады за "тупые" задачи. Карпюк уточняет, что Яцишена не просто сняли, а уволили в запас, сославшись на "сложности", которые образовались внутри бригады. "А именно: большое количество случаев самовольного оставления части, без вести пропавших и провалы на фронте. Возглавить бригаду согласился 26-летний Максим Данильчук", - отметил представитель силовых структур.

