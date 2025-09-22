https://ria.ru/20250922/vsu-2043627106.html
Пострадавшему жителю Донецка вытащили из головы чип от БПЛА
Пострадавшему жителю Донецка вытащили из головы чип от БПЛА - РИА Новости, 22.09.2025
Пострадавшему жителю Донецка вытащили из головы чип от БПЛА
Пострадавшему дончанину Николаю вытащили из головы чип от БПЛА после атаки ВСУ по Донецку, рассказал РИА Новости сам пострадавший житель города. РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T22:55:00+03:00
2025-09-22T22:55:00+03:00
2025-09-22T22:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_0:120:3077:1851_1920x0_80_0_0_1b2a51c769debeafb373fa427bfeee18.jpg
ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Пострадавшему дончанину Николаю вытащили из головы чип от БПЛА после атаки ВСУ по Донецку, рассказал РИА Новости сам пострадавший житель города. "Ранение - нога, рука и голова. Из головы достали чип беспилотника... 15 дней на больничном", - сказал пострадавший. Он добавил, что в момент атаки БПЛА ВСУ он с напарниками делал стяжку на крыше строительного объекта, где находилось трое человек. Двое из них были ранены.
https://ria.ru/20250922/vsu-2043595003.html
донецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_01566565add48f374581e68af45d49a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Вооруженные силы Украины
Пострадавшему жителю Донецка вытащили из головы чип от БПЛА
Жителю Донецка вытащили из головы чип от БПЛА после атаки ВСУ