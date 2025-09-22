Рейтинг@Mail.ru
Пострадавшему жителю Донецка вытащили из головы чип от БПЛА
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
22:55 22.09.2025
Пострадавшему жителю Донецка вытащили из головы чип от БПЛА
Пострадавшему жителю Донецка вытащили из головы чип от БПЛА
Пострадавшему дончанину Николаю вытащили из головы чип от БПЛА после атаки ВСУ по Донецку, рассказал РИА Новости сам пострадавший житель города.
ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Пострадавшему дончанину Николаю вытащили из головы чип от БПЛА после атаки ВСУ по Донецку, рассказал РИА Новости сам пострадавший житель города. "Ранение - нога, рука и голова. Из головы достали чип беспилотника... 15 дней на больничном", - сказал пострадавший. Он добавил, что в момент атаки БПЛА ВСУ он с напарниками делал стяжку на крыше строительного объекта, где находилось трое человек. Двое из них были ранены.
Пострадавшему жителю Донецка вытащили из головы чип от БПЛА

ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Пострадавшему дончанину Николаю вытащили из головы чип от БПЛА после атаки ВСУ по Донецку, рассказал РИА Новости сам пострадавший житель города.
"Ранение - нога, рука и голова. Из головы достали чип беспилотника... 15 дней на больничном", - сказал пострадавший.
Он добавил, что в момент атаки БПЛА ВСУ он с напарниками делал стяжку на крыше строительного объекта, где находилось трое человек. Двое из них были ранены.
