Пострадавшему жителю Донецка вытащили из головы чип от БПЛА

Пострадавшему жителю Донецка вытащили из головы чип от БПЛА - РИА Новости, 22.09.2025

Пострадавшему жителю Донецка вытащили из головы чип от БПЛА

2025-09-22

ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Пострадавшему дончанину Николаю вытащили из головы чип от БПЛА после атаки ВСУ по Донецку, рассказал РИА Новости сам пострадавший житель города. "Ранение - нога, рука и голова. Из головы достали чип беспилотника... 15 дней на больничном", - сказал пострадавший. Он добавил, что в момент атаки БПЛА ВСУ он с напарниками делал стяжку на крыше строительного объекта, где находилось трое человек. Двое из них были ранены.

