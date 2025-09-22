https://ria.ru/20250922/vsu-2043620703.html

В Белгородской области три человека пострадали при атаке дрона ВСУ

Три мирных жителя пострадали в результате атаки FPV-дрона ВСУ в Валуйском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали в результате атаки FPV-дрона ВСУ в Валуйском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В Валуйском округе от удара дрона ВСУ ранены три мирных жителя. В селе Казинка ранены трое мужчин - рядом с ними сдетонировал FPV-дрон. У каждого - минно-взрывная травма и точечные ранения грудной клетки", - написал губернатор в своем канале на платформе MAX. Гладков отметил, что мужчин в Валуйскую ЦРБ доставил глава поселения, там им оказывается вся необходимая помощь.

белгородская область

2025

