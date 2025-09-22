Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:46 22.09.2025
https://ria.ru/20250922/vsu-2043614899.html
ВСУ атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области
ВСУ атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области
ВСУ атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области
Восемь муниципалитетов Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ, ранен сотрудник предприятия в Шебекино, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
2025-09-22T20:46:00+03:00
2025-09-22T20:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
шебекино
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010699643_0:53:2090:1230_1920x0_80_0_0_28991c185b9b5f0691cbefc7699bee8d.jpg
БЕЛГОРОД, 22 сен - РИА Новости. Восемь муниципалитетов Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ, ранен сотрудник предприятия в Шебекино, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Восемь муниципалитетов подверглись атакам со стороны ВСУ. Ранен ещё один мирный житель. Коммерческое предприятие в городе Шебекино дважды атаковано дронами. Ранен сотрудник. Бойцы самообороны доставили мужчину с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями грудной клетки, живота, рук и ног в Шебекинскую ЦРБ. После оказания помощи он будет переведён в областную клиническую больницу. На территории предприятия в одном из помещений повреждены кровля и оборудование", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что за понедельник в Белгороде повреждено остекление в 29 квартирах 14 многоквартирных домов, два частных дома и 38 автомобилей. В 2 коммерческих объектах и 2 социальных объектах повреждено остекление, также повреждены административное здание, Собор Смоленской иконы Божией Матери и здание городской администрации. По данным главы области, дроны ВСУ атаковали в Грайворонском округе город Грайворон, села Гора-Подол, Новостроевка-Первая, Головчино, Смородино, Дунайка и посёлок Чапаевский. Хутор Леоновка Валуйского округа также подвергся атаке FPV-дрона, в Борисовском районе в посёлке Борисовка дрон сдетонировал возле частного домовладения, в районе села Зозули дрон атаковал микроавтобус. "В посёлке Прохоровка Прохоровского района беспилотник нанёс удар по коммерческому объекту. Повреждено одно из оборудований. В хуторе Плотовка Волоконовского района в результате атаки беспилотника повреждён легковой автомобиль", - уточнил Гладков.
https://ria.ru/20250922/vsu-2043595003.html
шебекино
белгородская область
белгород
происшествия, шебекино, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Шебекино, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области

Гладков: ВСУ атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 22 сен - РИА Новости. Восемь муниципалитетов Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ, ранен сотрудник предприятия в Шебекино, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Восемь муниципалитетов подверглись атакам со стороны ВСУ. Ранен ещё один мирный житель. Коммерческое предприятие в городе Шебекино дважды атаковано дронами. Ранен сотрудник. Бойцы самообороны доставили мужчину с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями грудной клетки, живота, рук и ног в Шебекинскую ЦРБ. После оказания помощи он будет переведён в областную клиническую больницу. На территории предприятия в одном из помещений повреждены кровля и оборудование", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что за понедельник в Белгороде повреждено остекление в 29 квартирах 14 многоквартирных домов, два частных дома и 38 автомобилей. В 2 коммерческих объектах и 2 социальных объектах повреждено остекление, также повреждены административное здание, Собор Смоленской иконы Божией Матери и здание городской администрации.
По данным главы области, дроны ВСУ атаковали в Грайворонском округе город Грайворон, села Гора-Подол, Новостроевка-Первая, Головчино, Смородино, Дунайка и посёлок Чапаевский. Хутор Леоновка Валуйского округа также подвергся атаке FPV-дрона, в Борисовском районе в посёлке Борисовка дрон сдетонировал возле частного домовладения, в районе села Зозули дрон атаковал микроавтобус.
"В посёлке Прохоровка Прохоровского района беспилотник нанёс удар по коммерческому объекту. Повреждено одно из оборудований. В хуторе Плотовка Волоконовского района в результате атаки беспилотника повреждён легковой автомобиль", - уточнил Гладков.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Зеленский предложил направить подразделения ВСУ в Турцию и Британию
Вчера, 18:42
 
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Шебекино, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
 
 
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
