ВСУ атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области

ВСУ атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области

2025-09-22T20:46:00+03:00

БЕЛГОРОД, 22 сен - РИА Новости. Восемь муниципалитетов Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ, ранен сотрудник предприятия в Шебекино, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Восемь муниципалитетов подверглись атакам со стороны ВСУ. Ранен ещё один мирный житель. Коммерческое предприятие в городе Шебекино дважды атаковано дронами. Ранен сотрудник. Бойцы самообороны доставили мужчину с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями грудной клетки, живота, рук и ног в Шебекинскую ЦРБ. После оказания помощи он будет переведён в областную клиническую больницу. На территории предприятия в одном из помещений повреждены кровля и оборудование", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что за понедельник в Белгороде повреждено остекление в 29 квартирах 14 многоквартирных домов, два частных дома и 38 автомобилей. В 2 коммерческих объектах и 2 социальных объектах повреждено остекление, также повреждены административное здание, Собор Смоленской иконы Божией Матери и здание городской администрации. По данным главы области, дроны ВСУ атаковали в Грайворонском округе город Грайворон, села Гора-Подол, Новостроевка-Первая, Головчино, Смородино, Дунайка и посёлок Чапаевский. Хутор Леоновка Валуйского округа также подвергся атаке FPV-дрона, в Борисовском районе в посёлке Борисовка дрон сдетонировал возле частного домовладения, в районе села Зозули дрон атаковал микроавтобус. "В посёлке Прохоровка Прохоровского района беспилотник нанёс удар по коммерческому объекту. Повреждено одно из оборудований. В хуторе Плотовка Волоконовского района в результате атаки беспилотника повреждён легковой автомобиль", - уточнил Гладков.

