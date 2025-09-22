ПВО уничтожила БПЛА на окраине Калуги

https://ria.ru/20250922/vsu-2043613384.html

калуга

специальная военная операция на украине

владислав шапша

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

безопасность

происшествия

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Силы ПВО Минобороны РФ уничтожили один беспилотник ВСУ на окраине Калуги за минувший вечер, пострадавших и разрушений, предварительно, нет, сообщил губернатор области Владислав Шапша."Сегодня вечером силами ПВО уничтожен один БПЛА на окраине Калуги. На месте работает оперативная группа. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - написал Шапша в своем Telegram-канале.

калуга

2025

