ПВО уничтожила БПЛА на окраине Калуги
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
20:36 22.09.2025
ПВО уничтожила БПЛА на окраине Калуги
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Силы ПВО Минобороны РФ уничтожили один беспилотник ВСУ на окраине Калуги за минувший вечер, пострадавших и разрушений, предварительно, нет, сообщил губернатор области Владислав Шапша."Сегодня вечером силами ПВО уничтожен один БПЛА на окраине Калуги. На месте работает оперативная группа. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - написал Шапша в своем Telegram-канале.
ПВО уничтожила БПЛА на окраине Калуги

ПВО уничтожила БПЛА на окраине Калуги, предварительно, пострадавших нет

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Силы ПВО Минобороны РФ уничтожили один беспилотник ВСУ на окраине Калуги за минувший вечер, пострадавших и разрушений, предварительно, нет, сообщил губернатор области Владислав Шапша.
"Сегодня вечером силами ПВО уничтожен один БПЛА на окраине Калуги. На месте работает оперативная группа. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - написал Шапша в своем Telegram-канале.
ВС России уничтожили пикап, в котором мог находиться командир ВСУ Сикоза
ВС России уничтожили пикап, в котором мог находиться командир ВСУ Сикоза
Вчера, 18:40
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
