https://ria.ru/20250922/vsu-2043613384.html
ПВО уничтожила БПЛА на окраине Калуги
ПВО уничтожила БПЛА на окраине Калуги - РИА Новости, 22.09.2025
ПВО уничтожила БПЛА на окраине Калуги
Силы ПВО Минобороны РФ уничтожили один беспилотник ВСУ на окраине Калуги за минувший вечер, пострадавших и разрушений, предварительно, нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T20:36:00+03:00
2025-09-22T20:36:00+03:00
2025-09-22T20:38:00+03:00
калуга
специальная военная операция на украине
владислав шапша
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
безопасность
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Силы ПВО Минобороны РФ уничтожили один беспилотник ВСУ на окраине Калуги за минувший вечер, пострадавших и разрушений, предварительно, нет, сообщил губернатор области Владислав Шапша."Сегодня вечером силами ПВО уничтожен один БПЛА на окраине Калуги. На месте работает оперативная группа. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - написал Шапша в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250922/konstantinovka-2043594457.html
калуга
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_5b65fee475b84bc3232f74a5d83ce9a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калуга, владислав шапша, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность, происшествия
Калуга, Специальная военная операция на Украине, Владислав Шапша, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность, Происшествия
ПВО уничтожила БПЛА на окраине Калуги
ПВО уничтожила БПЛА на окраине Калуги, предварительно, пострадавших нет