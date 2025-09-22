Зеленский предложил направить подразделения ВСУ в Турцию и Британию
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский внес в парламент Украины законопроект о направлении подразделений ВСУ в другие государства, в частности, в Турцию и Великобританию, следует из карточки документа, опубликованного на сайте Рады.
Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, поданной министром обороны Денисом Шмыгалем, реализация закона "будет способствовать улучшению процесса получения военной техники от стран-партнеров, комплектованию соответствующих подразделений личным составом и полученной техникой, освоение и подготовка к использованию которой требуют длительных циклов обучения".
"Проект закона об утверждении указа президента Украины "О направлении подразделений Вооруженных сил Украины в другие государства" определен (Зеленским - ред.) как неотложный. Передан на рассмотрение руководству (Рады - ред.)", - следует из сообщения, опубликованного на сайте парламента.
Законопроектом предлагается одобрить решение Зеленского о направлении подразделения ВСУ в Турцию и Великобританию. В частности, в Турцию планируется отправить корвет "Гетман Иван Мазепа" с экипажем до 106 человек. В Великобританию планируют направить пять противоминных кораблей с экипажами до 39 человек каждый и управление 1-го дивизиона противоминных кораблей до 20 человек.
Из пояснительной записки к документу следует, что финансирование расходов, связанных с направлением и пребыванием подразделений ВСУ на территории упомянутых стран в сумме 135 миллионов гривен (более 3,2 миллиона долларов) планируется осуществить в рамках ассигнований минобороны Украины на текущий год.
