Появились кадр школы в Форосе, попавшей под украинскую атаку
22.09.2025
15:27 22.09.2025
Появились кадр школы в Форосе, попавшей под украинскую атаку
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости. РИА Новости публикует кадры попавшей под удар школы в курортном поселке Форос на южном берегу Крыма. Как передает корреспондент РИА Новости с места событий, в здании школы выбиты окна, эпицентр удара БПЛА пришелся на третий этаж, где находился актовый зал. В здании школы видны следы пожара. Занятия в школе отменены, школьников перевели на дистанционное обучение.
Школа в Форосе после удара ВСУ
Вот так сейчас выглядит попавшая под удар ВСУ школа в курортном поселке Форос на южном берегу Крыма. Как передает корреспондент РИА Новости, в здании выбиты окна, а эпицентр удара пришелся на 3-й этаж, где находится актовый зал. Занятия в школе отменены, школьников перевели на дистанционное обучение.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости. РИА Новости публикует кадры попавшей под удар школы в курортном поселке Форос на южном берегу Крыма.
Как передает корреспондент РИА Новости с места событий, в здании школы выбиты окна, эпицентр удара БПЛА пришелся на третий этаж, где находился актовый зал.
В здании школы видны следы пожара.
Занятия в школе отменены, школьников перевели на дистанционное обучение.
