Появились кадр школы в Форосе, попавшей под украинскую атаку

2025-09-22T15:27:00+03:00

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости. РИА Новости публикует кадры попавшей под удар школы в курортном поселке Форос на южном берегу Крыма. Как передает корреспондент РИА Новости с места событий, в здании школы выбиты окна, эпицентр удара БПЛА пришелся на третий этаж, где находился актовый зал. В здании школы видны следы пожара. Занятия в школе отменены, школьников перевели на дистанционное обучение.

Школа в Форосе после удара ВСУ Вот так сейчас выглядит попавшая под удар ВСУ школа в курортном поселке Форос на южном берегу Крыма. Как передает корреспондент РИА Новости, в здании выбиты окна, а эпицентр удара пришелся на 3-й этаж, где находится актовый зал. Занятия в школе отменены, школьников перевели на дистанционное обучение. 2025-09-22T15:27 true PT0M38S

