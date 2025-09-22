https://ria.ru/20250922/vsu-2043543282.html
Появились кадр школы в Форосе, попавшей под украинскую атаку
Появились кадр школы в Форосе, попавшей под украинскую атаку
2025-09-22T15:27:00+03:00
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости. РИА Новости публикует кадры попавшей под удар школы в курортном поселке Форос на южном берегу Крыма. Как передает корреспондент РИА Новости с места событий, в здании школы выбиты окна, эпицентр удара БПЛА пришелся на третий этаж, где находился актовый зал. В здании школы видны следы пожара. Занятия в школе отменены, школьников перевели на дистанционное обучение.
Школа в Форосе после удара ВСУ
Вот так сейчас выглядит попавшая под удар ВСУ школа в курортном поселке Форос на южном берегу Крыма. Как передает корреспондент РИА Новости, в здании выбиты окна, а эпицентр удара пришелся на 3-й этаж, где находится актовый зал. Занятия в школе отменены, школьников перевели на дистанционное обучение.
