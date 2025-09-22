https://ria.ru/20250922/vsu-2043525386.html

Два мирных жителя пострадали при ударах ВСУ по Горловке

Два мирных жителя пострадали при ударах ВСУ по Горловке - РИА Новости, 22.09.2025

Два мирных жителя пострадали при ударах ВСУ по Горловке

Два мирных жителя ранены в результате ударов украинских войск по центру Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 22.09.2025

ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Два мирных жителя ранены в результате ударов украинских войск по центру Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, ВСУ в понедельник неоднократно наносили удары по Центрально-Городскому району города. "В результате украинской вооруженной агрессии в центре Горловки ранены два мирных жителя", - написал Приходько в своём Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

горловка

донецкая народная республика

украина

