Два мирных жителя пострадали при ударах ВСУ по Горловке
Два мирных жителя ранены в результате ударов украинских войск по центру Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 22.09.2025
ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Два мирных жителя ранены в результате ударов украинских войск по центру Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, ВСУ в понедельник неоднократно наносили удары по Центрально-Городскому району города. "В результате украинской вооруженной агрессии в центре Горловки ранены два мирных жителя", - написал Приходько в своём Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
