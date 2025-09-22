https://ria.ru/20250922/vsu-2043492373.html

ВСУ третий раз за сутки ударили по автозаправке в ЛНР

2025-09-22T12:37:00+03:00

2025-09-22T12:37:00+03:00

2025-09-22T12:49:00+03:00

ЛУГАНСК, 22 сен - РИА Новости. ВСУ ударили беспилотником по АЗС в городе Северодонецк в ЛНР, сообщает Telegram-канал регионального правительства.Ранее МЧС по ЛНР сообщали об ударе БПЛА ВСУ по АЗС в городе Первомайск Луганской Народной Республики, погибли 2 человека. Позже ВСУ ударили беспилотником по АЗС в городе Стаханов, возник пожар, никто не пострадал."ВСУ продолжают бить по АЗС Республики. Вражеский дрон атаковал очередную автозаправочную станцию. В этот раз - в Северодонецке. В результате удара произошло возгорание цистерны с бензином", - говорится в сообщении.

