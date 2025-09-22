https://ria.ru/20250922/vsu-2043492373.html
ВСУ третий раз за сутки ударили по автозаправке в ЛНР
ВСУ третий раз за сутки ударили по автозаправке в ЛНР - РИА Новости, 22.09.2025
ВСУ третий раз за сутки ударили по автозаправке в ЛНР
ВСУ ударили беспилотником по АЗС в городе Северодонецк в ЛНР, сообщает Telegram-канал регионального правительства. РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T12:37:00+03:00
2025-09-22T12:37:00+03:00
2025-09-22T12:49:00+03:00
северодонецк
луганская народная республика
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
первомайск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038251248_0:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_055d732a6bfd3826e557ec73aa2fe9e3.jpg
ЛУГАНСК, 22 сен - РИА Новости. ВСУ ударили беспилотником по АЗС в городе Северодонецк в ЛНР, сообщает Telegram-канал регионального правительства.Ранее МЧС по ЛНР сообщали об ударе БПЛА ВСУ по АЗС в городе Первомайск Луганской Народной Республики, погибли 2 человека. Позже ВСУ ударили беспилотником по АЗС в городе Стаханов, возник пожар, никто не пострадал."ВСУ продолжают бить по АЗС Республики. Вражеский дрон атаковал очередную автозаправочную станцию. В этот раз - в Северодонецке. В результате удара произошло возгорание цистерны с бензином", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
северодонецк
луганская народная республика
первомайск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2030046929_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3f80214c0ef6d02ebecd13faea71d882.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
северодонецк, луганская народная республика, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), первомайск
Северодонецк, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Первомайск
ВСУ третий раз за сутки ударили по автозаправке в ЛНР
ВСУ атаковали АЗС в Северодонецке в ЛНР