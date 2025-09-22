Рейтинг@Mail.ru
ВСУ третий раз за сутки ударили по автозаправке в ЛНР
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:37 22.09.2025 (обновлено: 12:49 22.09.2025)
ВСУ третий раз за сутки ударили по автозаправке в ЛНР
ВСУ третий раз за сутки ударили по автозаправке в ЛНР
ВСУ ударили беспилотником по АЗС в городе Северодонецк в ЛНР, сообщает Telegram-канал регионального правительства. РИА Новости, 22.09.2025
ЛУГАНСК, 22 сен - РИА Новости. ВСУ ударили беспилотником по АЗС в городе Северодонецк в ЛНР, сообщает Telegram-канал регионального правительства.Ранее МЧС по ЛНР сообщали об ударе БПЛА ВСУ по АЗС в городе Первомайск Луганской Народной Республики, погибли 2 человека. Позже ВСУ ударили беспилотником по АЗС в городе Стаханов, возник пожар, никто не пострадал."ВСУ продолжают бить по АЗС Республики. Вражеский дрон атаковал очередную автозаправочную станцию. В этот раз - в Северодонецке. В результате удара произошло возгорание цистерны с бензином", - говорится в сообщении.
ВСУ третий раз за сутки ударили по автозаправке в ЛНР

Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ЛУГАНСК, 22 сен - РИА Новости. ВСУ ударили беспилотником по АЗС в городе Северодонецк в ЛНР, сообщает Telegram-канал регионального правительства.
Ранее МЧС по ЛНР сообщали об ударе БПЛА ВСУ по АЗС в городе Первомайск Луганской Народной Республики, погибли 2 человека. Позже ВСУ ударили беспилотником по АЗС в городе Стаханов, возник пожар, никто не пострадал.
"ВСУ продолжают бить по АЗС Республики. Вражеский дрон атаковал очередную автозаправочную станцию. В этот раз - в Северодонецке. В результате удара произошло возгорание цистерны с бензином", - говорится в сообщении.
