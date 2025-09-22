Рейтинг@Mail.ru
В Колумбии обвинили Украину в вербовке боевиков из наркокартелей - РИА Новости, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:29 22.09.2025
https://ria.ru/20250922/vsu-2043431781.html
В Колумбии обвинили Украину в вербовке боевиков из наркокартелей
В Колумбии обвинили Украину в вербовке боевиков из наркокартелей - РИА Новости, 22.09.2025
В Колумбии обвинили Украину в вербовке боевиков из наркокартелей
Украина ведет целенаправленную вербовку боевиков из вооруженных группировок и наркокартелей Мексики и Колумбии, заявил РИА Новости отставной колумбийский... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T05:29:00+03:00
2025-09-22T05:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
колумбия
мексика
густаво петро
николай тавдумадзе (посол рф в боготе )
революционные вооруженные силы колумбии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597724190_0:225:2901:1857_1920x0_80_0_0_17a8a874212e78730676db2f4b185454.jpg
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости, Олег Краев. Украина ведет целенаправленную вербовку боевиков из вооруженных группировок и наркокартелей Мексики и Колумбии, заявил РИА Новости отставной колумбийский военный и правозащитник Данте Инкапье, ранее занимавшийся вербовкой колумбийцев на воинскую службу на Ближнем Востоке. "Если наемник приезжает с жетоном картеля Синалоа, ему сразу дают работу. Людям, заявляющим о своей принадлежности к (незаконным формированиям – ред.) Революционные вооруженные силы Колумбии (РВСК/FARC) и Армия национального освобождения (АНО/ELN), говорят, что для них работа найдется", - заявил собеседник агентства. Он подчеркнул, что заинтересованные в присоединении к ВСУ наемники открыто заявляют о своей принадлежности к незаконным группировкам, чтобы привлечь внимание вербовщиков, а также сообщил, что причина активности РВСК/FARC и ELN на украинском направлении общеизвестна. "Не секрет, что (боевики – ред.) стремятся получить навыки (на Украине – ред.) и привезти свои знания в эту часть света, чтобы использовать их в своих интересах. В Колумбии наркотеррористические группировки РВСК/FARC и ELN уже применяют дроны и наносят ими удары. Они уже технологически превосходят национальные вооруженные силы", - считает эксперт. Ранее в российских силовых структурах сообщили РИА Новости о том, что наемники из Мексики и Колумбии, приехавшие воевать за Украину, обучались навыкам применения ударных БПЛА в учебных центрах, связанных с "Азовом" (террористическая организация, запрещена в РФ). Некоторых из боевиков подозревают во вступлении в ВСУ для получения навыков пилотирования различных БПЛА с целью дальнейшей передачи знаний международным преступным сообществам, таким как наркокартели. Президент Колумбии Густаво Петро ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне. Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.
https://ria.ru/20250922/osvobozhdenie-2043430826.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
колумбия
мексика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597724190_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a699ba56f3de1fd2eb63b65d170acc00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, колумбия, мексика, густаво петро, николай тавдумадзе (посол рф в боготе ), революционные вооруженные силы колумбии, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Колумбия, Мексика, Густаво Петро, Николай Тавдумадзе (посол РФ в Боготе ), Революционные вооруженные силы Колумбии, Вооруженные силы Украины
В Колумбии обвинили Украину в вербовке боевиков из наркокартелей

Экс-военный Инкапье: Украина специально вербует в ВСУ боевиков из наркокартелей

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Украины
Военнослужащие Украины - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Военнослужащие Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости, Олег Краев. Украина ведет целенаправленную вербовку боевиков из вооруженных группировок и наркокартелей Мексики и Колумбии, заявил РИА Новости отставной колумбийский военный и правозащитник Данте Инкапье, ранее занимавшийся вербовкой колумбийцев на воинскую службу на Ближнем Востоке.
"Если наемник приезжает с жетоном картеля Синалоа, ему сразу дают работу. Людям, заявляющим о своей принадлежности к (незаконным формированиям – ред.) Революционные вооруженные силы Колумбии (РВСК/FARC) и Армия национального освобождения (АНО/ELN), говорят, что для них работа найдется", - заявил собеседник агентства.
Артиллерист ВС РФ на Запорожском направлени - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
ВС России "ошеломили" ВСУ, осаждая Ольговское, рассказал боец
05:14
Он подчеркнул, что заинтересованные в присоединении к ВСУ наемники открыто заявляют о своей принадлежности к незаконным группировкам, чтобы привлечь внимание вербовщиков, а также сообщил, что причина активности РВСК/FARC и ELN на украинском направлении общеизвестна.
"Не секрет, что (боевики – ред.) стремятся получить навыки (на Украине – ред.) и привезти свои знания в эту часть света, чтобы использовать их в своих интересах. В Колумбии наркотеррористические группировки РВСК/FARC и ELN уже применяют дроны и наносят ими удары. Они уже технологически превосходят национальные вооруженные силы", - считает эксперт.
Ранее в российских силовых структурах сообщили РИА Новости о том, что наемники из Мексики и Колумбии, приехавшие воевать за Украину, обучались навыкам применения ударных БПЛА в учебных центрах, связанных с "Азовом" (террористическая организация, запрещена в РФ). Некоторых из боевиков подозревают во вступлении в ВСУ для получения навыков пилотирования различных БПЛА с целью дальнейшей передачи знаний международным преступным сообществам, таким как наркокартели.
Президент Колумбии Густаво Петро ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКолумбияМексикаГуставо ПетроНиколай Тавдумадзе (посол РФ в Боготе )Революционные вооруженные силы КолумбииВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала