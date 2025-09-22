В Колумбии обвинили Украину в вербовке боевиков из наркокартелей
Экс-военный Инкапье: Украина специально вербует в ВСУ боевиков из наркокартелей
Военнослужащие Украины. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости, Олег Краев. Украина ведет целенаправленную вербовку боевиков из вооруженных группировок и наркокартелей Мексики и Колумбии, заявил РИА Новости отставной колумбийский военный и правозащитник Данте Инкапье, ранее занимавшийся вербовкой колумбийцев на воинскую службу на Ближнем Востоке.
"Если наемник приезжает с жетоном картеля Синалоа, ему сразу дают работу. Людям, заявляющим о своей принадлежности к (незаконным формированиям – ред.) Революционные вооруженные силы Колумбии (РВСК/FARC) и Армия национального освобождения (АНО/ELN), говорят, что для них работа найдется", - заявил собеседник агентства.
Он подчеркнул, что заинтересованные в присоединении к ВСУ наемники открыто заявляют о своей принадлежности к незаконным группировкам, чтобы привлечь внимание вербовщиков, а также сообщил, что причина активности РВСК/FARC и ELN на украинском направлении общеизвестна.
"Не секрет, что (боевики – ред.) стремятся получить навыки (на Украине – ред.) и привезти свои знания в эту часть света, чтобы использовать их в своих интересах. В Колумбии наркотеррористические группировки РВСК/FARC и ELN уже применяют дроны и наносят ими удары. Они уже технологически превосходят национальные вооруженные силы", - считает эксперт.
Ранее в российских силовых структурах сообщили РИА Новости о том, что наемники из Мексики и Колумбии, приехавшие воевать за Украину, обучались навыкам применения ударных БПЛА в учебных центрах, связанных с "Азовом" (террористическая организация, запрещена в РФ). Некоторых из боевиков подозревают во вступлении в ВСУ для получения навыков пилотирования различных БПЛА с целью дальнейшей передачи знаний международным преступным сообществам, таким как наркокартели.
Президент Колумбии Густаво Петро ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.
