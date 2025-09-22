https://ria.ru/20250922/vrach-2043479182.html
Врач из Газы рассказал о жизни в секторе
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Стихийные обстрелы и бомбардировки, гибель близких, потеря работы, голод и космические цены на те немногие продукты, которые Израиль разрешает ввозить в Газу, - такова ежедневная реальность жителей сектора, рассказал РИА Новости врач Сами Абу Снима, эвакуированный вместе с семьей в Россию на прошлой неделе.
Ранее в российском МИД сообщили РИА Новости, что представительство РФ
при Палестинской национальной администрации
и посольство в Иордании
помогли выехать из сектора Газа 50 россиянам и их ближайшим родственникам.
Доктор Сами рассказал, что возглавлял отделение сосудистой хирургии в Европейской больнице города Хан-Юнис на юге сектора. Больница продолжала работать и после начала войны. Однако со временем ситуация становилась все хуже. "Мы жили в районе города Рафах
, где каждый день люди гибли, попадая под стихийные обстрелы… Так погиб муж старшей дочери - случайно. Вышел купить лекарство и оказался в районе, который начали бомбить", - говорит врач.
В ноябре 2024 года он сам получил подобное ранение и несколько месяцев провел в постели. В Газе за это время на фоне ужесточившейся с марта блокады бешено взлетели цены на продовольствие. "Появилась еще одна проблема - голод. Нет ни еды, ни воды. Поставок продовольствия не было шесть месяцев… Только представьте - мешок муки, который стоил 15 долларов, теперь стоит тысячу", - продолжил он.
Доктор Сами понял, что придется уезжать самому и увозить детей и внуков, младшему из которых пять месяцев. К тому времени у семьи, до войны вполне зажиточной, мало что осталось - оба их дома снесли израильские бульдозеры. Во время эвакуации семья ничего не взяла с собой, только паспорта.
Доктор Сами говорит о благодарности российским дипломатам, которые помогли вывезти его семью из Газы, и одновременно о сотнях тысяч палестинцев, которым некуда бежать от обстрелов.
"Сейчас в Газе остаются люди, которым не у кого просить помощи. Они ждут своей судьбы - когда умрут, сегодня или завтра. Или станут беженцами… Каждый день погибает от 70 до 150 человек, в основном это обычные люди. Кто-то пошел на поиски еды, хотя бы мешка муки, кому-то была нужна помощь. Молодые, дети, женщины. Ситуация очень плохая", - делится врач.
Как и многие другие палестинцы, доктор Сами убежден: на нынешнем этапе цель Израиля
- далеко не только борьба с ХАМАС
и освобождение заложников.
"В Газе идет масштабная война на истребление. Ее цель - не бороться с сопротивлением или освободить заложников, а выселить людей. Уничтожить все, что делает Газу пригодной для жизни - дома, больницы, школы, дороги, инфраструктуру… Все, что делается в Газе, делается намеренно. Им (Израилю - ред.) нужна земля без людей", - считает он.
Семья доктора Сами 18 сентября прибыла в аэропорт "Домодедово
" в Москве
. Ранее в МИД России рассказали РИА Новости, что 17 сентября российские дипломаты оказали содействие в выезде из сектора Газа 26 гражданам России и 24 палестинцам. Среди них - 25 несовершеннолетних и 11 женщин. Эвакуируемых встретили на КПП "Керем Абу Салем" в секторе Газа и доставили на КПП "Алленби" на израильско-иорданской границе, где они были переданы российским дипломатам из посольства в Аммане
.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения сектора Газа, с 7 октября 2023 года из-за действий израильских военных погибли свыше 65 тысяч палестинцев, более 165 тысяч получили ранения.
Израильские военные 16 сентября объявили, что начали продвижение в город Газа, чтобы зачистить его от боевиков движения ХАМАС и союзных ему палестинских формирований, а также силой освободить заложников-израильтян. Наземное наступление проходит при поддержке артиллерии и авиации. Министр обороны Израиля Исраэль Кац
заявил после ночных ударов по сектору Газа, что город "в огне".