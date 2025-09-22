https://ria.ru/20250922/voyna-2043352948.html

Россию ждет новая война

2025-09-22T08:00:00+03:00

2025-09-22T08:00:00+03:00

2025-09-22T08:02:00+03:00

аналитика

россия

чарли кирк

в мире

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/15/2043396714_0:0:1536:864_1920x0_80_0_0_72592abff2d2817ffea0c5ba64553dfc.jpg

Иногда того, чего человек не может добиться всю свою жизнь, он добивается своей гибелью. Можно с уверенностью сказать, что трагическая смерть Чарли Кирка, убитого на глазах всего мира за свои убеждения, изменила многое не только в Америке, но и во всем мире. "Я/Мы — Чарли Кирк" — это могут сказать о себе сегодня миллиарды людей, подавляющее большинство населения Земли.Либеральные СМИ (в том числе в России) назвали погибшего "консерватором" и "правым радикалом". Но ведь это наглая, вопиющая ложь. Кирк говорил вещи очевидные — как дважды два четыре.Он говорил, что мужчина должен любить свою женщину, а женщина — своего мужчину, а высшее выражение их любви — это их дети. Что свое счастье человек находит в семье и вере. Его идеалом была традиционная семья, где муж делает все, чтобы не вынуждать жену работать, она посвящает свою жизнь детям, а по вечерам все собираются за столом, берутся за руки и благодарят Господа.Он считал, что антибелый расизм так же разрушителен, как и ненависть к черным. Он говорил, что нелегальная миграция губит страны и цивилизации. Он боялся за детей и подростков, которых буквально калечит религиозный культ запрещенных в России трансгендеров и запрещенного же ЛГБТ*.Что тут "праворадикального", господа либералы? К вашему сведению, именно так думает абсолютное большинство людей в мире, без различия верований и национальностей.Но ведь либерализм давно стал тоталитарной идеологией нашего времени. Эти люди, с пеной у рта кричащие, что они "за нашу и вашу свободу", стали сущими инквизиторами. Какая там свобода, вы что?Сначала либералы установили свою идейную диктатуру, заткнув рты абсолютному большинству людей в своих странах. Они "отменили" все мнения, кроме своих, уничтожили карьеры и репутацию сотен тысяч интеллектуальных лидеров и просто честных людей. Заклеймили всех нормальных граждан "правыми радикалами" — ей-богу, это звание сегодня можно носить как медаль.Сегодня интернациональный олигархат пытается управлять с помощью этой повестки всем Западом. А когда видит перед собой такого смелого и убежденного человека, как Кирк, просто его ликвидирует — руками зомбированного извращенца, сожительствовавшего с искалечившим себя мужчиной "в состоянии гендерного перехода".Гибель замечательного чернокожего проповедника Мартина Лютера Кинга решительно изменила положение афроамериканцев в США — они сумели покончить с апартеидом, который по факту работал вплоть до 1960-х. Нет сомнения, что смерть Чарли Кирка так же отзовется на положении миллионов американцев, которых называют "ультраправыми консерваторами".Прощание с Чарли Кирком прошло вчера на крупнейшем стадионе Аризоны, его тело бортом номер два привез к месту прощания его старый друг вице-президент США Джей Ди Вэнс. Почтить память героя собрались сотни тысяч человек. На церемонии выступил с речью сам президент Трамп.Вдова Кирка Эрика уже заявила, что продолжит дело своего мужа. Ее политические перспективы огромны, волна народного возмущения и горя вполне может вынести ее на вершину политического олимпа США.Ведь на эту красавицу-блондинку невозможно смотреть без слез. Кирк был тем редким политическим проповедником, который живет в полном соответствии со своими убеждениями. Он обожал свою жену и двоих маленьких детей. Эта прекрасная семья была разрушена больным на всю голову гомосексуалистом — есть ли более красноречивая иллюстрация либеральной агрессии?После гибели Кирка Трамп с утроенной силой пытается зачистить леволиберальный гадюшник. Его естественный союзник в борьбе с этим мировым злом — наша Россия, где вместо гей-парадов сотни тысяч людей приходят на крестные ходы. Где каждый день звонят колокола, призывая на молитву миллионы верующих. Где государство и общество стеной стоят против всех попыток растления наших детей.Отважный проповедник, добрый пастырь душ человеческих, Чарли Кирк был выдающимся миссионером. В эпоху, когда гонения на христианство стали официальной политикой многих западных правительств, он не боялся нести веру Христову даже тем людям, которые ненавидели его и желали ему смерти.Конфессиональные различия в этой истории не играют никакой роли. Десятки тысяч американцев переходят в православие, видя в нем твердость веры и отвращение к злу. Но ведь именно такую твердость веры демонстрировал каждый день протестант Чарли Кирк, приходя проповедовать в университетские кампусы, словно мученик, выходящий на арену с дикими зверями.Более того, проповедь Кирка трогала сердца и светских людей. Она была о любви и поиске высшего смысла в жизни — а ведь это то, чего не хватает нам всем. Либеральная повесточка пытается заглушить эту тоску наркотиками и сексуальными извращениями, но это так не работает, ребята, уймитесь."Память о Чарли Кирке и его наследие живы во всем мире, — написал Кирилл Дмитриев Илону Маску в соцсети. — И в России мы будем продолжать чтить его память и продолжать его борьбу за Свет и Правду".Идеи Чарли Кирка разделяет абсолютное большинство населения Земли. Но защитить и отстоять их может лишь Россия. Что ж, будем за них воевать — всем миром.* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.

россия

сша

2025

