ГД рассмотрит проекты о допмерах поддержки участников СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:53 22.09.2025 (обновлено: 18:59 22.09.2025)
ГД рассмотрит проекты о допмерах поддержки участников СВО
ГД рассмотрит проекты о допмерах поддержки участников СВО - РИА Новости, 22.09.2025
ГД рассмотрит проекты о допмерах поддержки участников СВО
Депутаты Госдумы на этой неделе рассмотрят несколько законопроектов, направленных на введение дополнительных мер поддержки участников специальной военной... РИА Новости, 22.09.2025
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Депутаты Госдумы на этой неделе рассмотрят несколько законопроектов, направленных на введение дополнительных мер поддержки участников специальной военной операции и их близких, сообщил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Двадцать третьего сентября депутаты рассмотрят в третьем чтении изменения в Трудовой кодекс РФ и в отдельные законодательные акты, которые позволят дополнительно защитить трудовые права участников СВО", - сказал Володин журналистам. Вопрос поддержки участников СВО остается для Государственной Думы приоритетным, напомнил он. "На сегодняшний день принято 140 законов. Сформирована система, которая постоянно совершенствуется, исходя из вызовов и изменений", — отметил Володин.
россия, вячеслав володин, госдума рф, общество
Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Общество, Специальная военная операция на Украине
Участник СВО
Участник СВО. Архивное фото
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФОбщество
 
 
