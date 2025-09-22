Рейтинг@Mail.ru
Володин поздравил еврейскую общину России с праздником Рош ха-Шана - РИА Новости, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:05 22.09.2025
https://ria.ru/20250922/volodin-2043457390.html
Володин поздравил еврейскую общину России с праздником Рош ха-Шана
Володин поздравил еврейскую общину России с праздником Рош ха-Шана - РИА Новости, 22.09.2025
Володин поздравил еврейскую общину России с праздником Рош ха-Шана
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил с праздником Рош ха-Шана еврейскую общину России, отметив, что она способствует укреплению межконфессионального... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T10:05:00+03:00
2025-09-22T10:05:00+03:00
общество
россия
вячеслав володин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/12/2017697928_0:0:2672:1504_1920x0_80_0_0_d01c6a43c737b2c20715bbc9af0d2ebe.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил с праздником Рош ха-Шана еврейскую общину России, отметив, что она способствует укреплению межконфессионального диалога, основанного на уважении, взаимопонимании и доверии. Рош ха-Шана (Еврейский Новый год) отмечается в понедельник. "Поздравляю всю еврейскую общину России с Новым годом по иудейскому календарю. Важно, что еврейская община сохраняет и передает из поколения в поколение многовековые самобытные традиции. Способствует укреплению межконфессионального диалога, основанного на уважении, взаимопонимании и доверии", - сказал Володин, слова которого приводятся на сайте Госдумы. Он подчеркнул, что наступление Рош ха-Шана - это время молитв и духовного очищения, осмысления итогов и размышлений о будущем, построения планов. По его словам, праздник неразрывно связан с ценностями справедливости и милосердия. Володин также пожелал всем причастным к празднику счастья, здоровья и благополучия.
https://ria.ru/20250922/putin-2043447811.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/12/2017697928_0:0:2672:2004_1920x0_80_0_0_86386777becee41cd012eb5b414c76b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин поздравил еврейскую общину России с праздником Рош ха-Шана

Володин отметил, что еврейская община РФ укрепляет межконфессиональный диалог

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил с праздником Рош ха-Шана еврейскую общину России, отметив, что она способствует укреплению межконфессионального диалога, основанного на уважении, взаимопонимании и доверии.
Рош ха-Шана (Еврейский Новый год) отмечается в понедельник.
«
"Поздравляю всю еврейскую общину России с Новым годом по иудейскому календарю. Важно, что еврейская община сохраняет и передает из поколения в поколение многовековые самобытные традиции. Способствует укреплению межконфессионального диалога, основанного на уважении, взаимопонимании и доверии", - сказал Володин, слова которого приводятся на сайте Госдумы.
Он подчеркнул, что наступление Рош ха-Шана - это время молитв и духовного очищения, осмысления итогов и размышлений о будущем, построения планов. По его словам, праздник неразрывно связан с ценностями справедливости и милосердия.
Володин также пожелал всем причастным к празднику счастья, здоровья и благополучия.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана
Вчера, 09:16
 
ОбществоРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала