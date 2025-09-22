https://ria.ru/20250922/volodin-2043457390.html
Володин поздравил еврейскую общину России с праздником Рош ха-Шана
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил с праздником Рош ха-Шана еврейскую общину России, отметив, что она способствует укреплению межконфессионального диалога, основанного на уважении, взаимопонимании и доверии. Рош ха-Шана (Еврейский Новый год) отмечается в понедельник. "Поздравляю всю еврейскую общину России с Новым годом по иудейскому календарю. Важно, что еврейская община сохраняет и передает из поколения в поколение многовековые самобытные традиции. Способствует укреплению межконфессионального диалога, основанного на уважении, взаимопонимании и доверии", - сказал Володин, слова которого приводятся на сайте Госдумы. Он подчеркнул, что наступление Рош ха-Шана - это время молитв и духовного очищения, осмысления итогов и размышлений о будущем, построения планов. По его словам, праздник неразрывно связан с ценностями справедливости и милосердия. Володин также пожелал всем причастным к празднику счастья, здоровья и благополучия.
