ВСУ нанесли удар по центру Горловки
ВСУ нанесли удар по центру Горловки
Украинские войска нанесли удар по центру Горловки в Донецкой народной республике, инфраструктура теплоснабжающей организации была повреждена, сообщил мэр города РИА Новости, 22.09.2025
ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по центру Горловки в Донецкой народной республике, инфраструктура теплоснабжающей организации была повреждена, сообщил мэр города Иван Приходько. По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, ВСУ в понедельник неоднократно наносили удары по Центрально-Городскому району города. "В результате украинской вооруженной агрессии в Центрально-Городском районе Горловки повреждена инфраструктура теплоснабжающей организации", - написал Приходько в своём Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
