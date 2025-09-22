Рейтинг@Mail.ru
Боец рассказал о странном поведении солдат ВСУ в бою у Ольговского
Специальная военная операция на Украине
 
07:57 22.09.2025
Боец рассказал о странном поведении солдат ВСУ в бою у Ольговского
специальная военная операция на украине
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Российские военные в районе населённого пункта Ольговское в Запорожской области отразили атаку противника, военные которого, предположительно, находясь под воздействием наркотических веществ, пытались выбить их с занятого опорного пункта, об этом в интервью РИА Новости рассказал заместитель командира гранатомётного взвода группировки войск "Восток" с позывным "Тимоха". Минобороны РФ 15 сентября сообщило, что в ходе активного наступления военнослужащие группировки войск "Восток" освободили населённый пункт Ольговское в Запорожской области. "Мы заняли опорный пункт противника. Через некоторое время они пошли в атаку по центру поля и по левому флангу. Шли прямо по полю, как будто без эмоций, без чувств, пытаясь выбить нас с этого опорного пункта", - рассказал военнослужащий. По его словам, атака была сорвана, противник понёс потери и был вынужден отойти. "Кто не смог, конечно же, не отошёл. Возможно, они были под воздействием наркотических веществ, не знаю. Но шли как будто просто без страха. Без эмоций. Просто шли и шли", - добавил боец.
запорожская область
запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире
ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Российские военные в районе населённого пункта Ольговское в Запорожской области отразили атаку противника, военные которого, предположительно, находясь под воздействием наркотических веществ, пытались выбить их с занятого опорного пункта, об этом в интервью РИА Новости рассказал заместитель командира гранатомётного взвода группировки войск "Восток" с позывным "Тимоха".
Минобороны РФ 15 сентября сообщило, что в ходе активного наступления военнослужащие группировки войск "Восток" освободили населённый пункт Ольговское в Запорожской области.
"Мы заняли опорный пункт противника. Через некоторое время они пошли в атаку по центру поля и по левому флангу. Шли прямо по полю, как будто без эмоций, без чувств, пытаясь выбить нас с этого опорного пункта", - рассказал военнослужащий.
По его словам, атака была сорвана, противник понёс потери и был вынужден отойти.
"Кто не смог, конечно же, не отошёл. Возможно, они были под воздействием наркотических веществ, не знаю. Но шли как будто просто без страха. Без эмоций. Просто шли и шли", - добавил боец.
Специальная военная операция на Украине
 
 
