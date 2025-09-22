https://ria.ru/20250922/voennye-2043439458.html

Боец рассказал о странном поведении солдат ВСУ в бою у Ольговского

Боец рассказал о странном поведении солдат ВСУ в бою у Ольговского - РИА Новости, 22.09.2025

Боец рассказал о странном поведении солдат ВСУ в бою у Ольговского

Российские военные в районе населённого пункта Ольговское в Запорожской области отразили атаку противника, военные которого, предположительно, находясь под... РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T07:57:00+03:00

2025-09-22T07:57:00+03:00

2025-09-22T07:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1b/1847781319_0:0:3069:1726_1920x0_80_0_0_4f6ffa1ce3b1c330b894abea690e4fa7.jpg

ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Российские военные в районе населённого пункта Ольговское в Запорожской области отразили атаку противника, военные которого, предположительно, находясь под воздействием наркотических веществ, пытались выбить их с занятого опорного пункта, об этом в интервью РИА Новости рассказал заместитель командира гранатомётного взвода группировки войск "Восток" с позывным "Тимоха". Минобороны РФ 15 сентября сообщило, что в ходе активного наступления военнослужащие группировки войск "Восток" освободили населённый пункт Ольговское в Запорожской области. "Мы заняли опорный пункт противника. Через некоторое время они пошли в атаку по центру поля и по левому флангу. Шли прямо по полю, как будто без эмоций, без чувств, пытаясь выбить нас с этого опорного пункта", - рассказал военнослужащий. По его словам, атака была сорвана, противник понёс потери и был вынужден отойти. "Кто не смог, конечно же, не отошёл. Возможно, они были под воздействием наркотических веществ, не знаю. Но шли как будто просто без страха. Без эмоций. Просто шли и шли", - добавил боец.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире