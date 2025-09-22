https://ria.ru/20250922/voennye-2043433429.html

Бойцы "Днепра" уничтожили группу спецназа ГУР Украины в Запорожской области

Бойцы "Днепра" уничтожили группу спецназа ГУР Украины в Запорожской области - РИА Новости, 22.09.2025

Бойцы "Днепра" уничтожили группу спецназа ГУР Украины в Запорожской области

Бойцы пятой роты 392-го полка 19-й дивизии группировки российских войск "Днепр" уничтожили превосходящую по количеству группу спецназа ГУР Украины, рассказал... РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T06:10:00+03:00

2025-09-22T06:10:00+03:00

2025-09-22T07:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043437839_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6bc88907ace8a2eba09ee327f3a26d1d.jpg

МИХАЙЛОВКА, 22 сен - РИА Новости. Бойцы пятой роты 392-го полка 19-й дивизии группировки российских войск "Днепр" уничтожили превосходящую по количеству группу спецназа ГУР Украины, рассказал РИА Новости боец подразделения с позывным "Увар". Он рассказал, что разведка заметила передвижение противника в населённом пункте Малые Щербаки. На место для подтверждения информации и оценки ситуации были отправлены двое бойцов, в числе которых был "Увар". После подтверждения разведданных на подкрепление к "двойке" выдвинулась группа штурмовиков. "Мы встретили наших пацанов и пошли зачищать. Подготовка была у них (ГУР - ред.) хорошая. Закидывали гранаты в подвал. Они их выкидывали обратно. Не из пугливых были. Бой длился не особо долго. Часа два. Их было около десяти человек. Нас было восемь человек. И еще неизвестно, сколько убежали", - рассказал "Увар". Он вспоминает, что одному из группы украинского спецназа удалось выйти на связь и выдать ударные дроны для своего прикрытия и отхода. "Начали нас накрывать артиллерией, минометами и FPV-дронами. В ходе боя со спецназом у нас потерь не было... Уничтожили в районе восьми человек. После боя пошли тела осматривать. Были шевроны, нашивки. Было написано - "ГУР МО Украины". Ну и спецназ", - заключил "Увар".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Боец об уничтожении группы спецназа ГУР Украины в Запорожской области Бойцы 5-й роты 391-го полка 19-й дивизии группировки российских войск "Днепр" уничтожили превосходящую по количеству группу спецназа ГУР Украины, рассказал РИА Новости боец подразделения с позывным "Увар". 2025-09-22T06:10 true PT2M13S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, украина