МИХАЙЛОВКА, 22 сен - РИА Новости. Бойцы пятой роты 392-го полка 19-й дивизии группировки российских войск "Днепр" уничтожили превосходящую по количеству группу спецназа ГУР Украины, рассказал РИА Новости боец подразделения с позывным "Увар". Он рассказал, что разведка заметила передвижение противника в населённом пункте Малые Щербаки. На место для подтверждения информации и оценки ситуации были отправлены двое бойцов, в числе которых был "Увар". После подтверждения разведданных на подкрепление к "двойке" выдвинулась группа штурмовиков. "Мы встретили наших пацанов и пошли зачищать. Подготовка была у них (ГУР - ред.) хорошая. Закидывали гранаты в подвал. Они их выкидывали обратно. Не из пугливых были. Бой длился не особо долго. Часа два. Их было около десяти человек. Нас было восемь человек. И еще неизвестно, сколько убежали", - рассказал "Увар". Он вспоминает, что одному из группы украинского спецназа удалось выйти на связь и выдать ударные дроны для своего прикрытия и отхода. "Начали нас накрывать артиллерией, минометами и FPV-дронами. В ходе боя со спецназом у нас потерь не было... Уничтожили в районе восьми человек. После боя пошли тела осматривать. Были шевроны, нашивки. Было написано - "ГУР МО Украины". Ну и спецназ", - заключил "Увар".
МИХАЙЛОВКА, 22 сен - РИА Новости. Бойцы пятой роты 392-го полка 19-й дивизии группировки российских войск "Днепр" уничтожили превосходящую по количеству группу спецназа ГУР Украины, рассказал РИА Новости боец подразделения с позывным "Увар".
Он рассказал, что разведка заметила передвижение противника в населённом пункте Малые Щербаки. На место для подтверждения информации и оценки ситуации были отправлены двое бойцов, в числе которых был "Увар". После подтверждения разведданных на подкрепление к "двойке" выдвинулась группа штурмовиков.
"Мы встретили наших пацанов и пошли зачищать. Подготовка была у них (ГУР - ред.) хорошая. Закидывали гранаты в подвал. Они их выкидывали обратно. Не из пугливых были. Бой длился не особо долго. Часа два. Их было около десяти человек. Нас было восемь человек. И еще неизвестно, сколько убежали", - рассказал "Увар".
Он вспоминает, что одному из группы украинского спецназа удалось выйти на связь и выдать ударные дроны для своего прикрытия и отхода.
"Начали нас накрывать артиллерией, минометами и FPV-дронами. В ходе боя со спецназом у нас потерь не было... Уничтожили в районе восьми человек. После боя пошли тела осматривать. Были шевроны, нашивки. Было написано - "ГУР МО Украины". Ну и спецназ", - заключил "Увар".