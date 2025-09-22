ФСБ опубликовала видео задержания подпольных оружейников

https://ria.ru/20250922/video-2043518902.html
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. ФСБ опубликовала видео задержания лиц, причастных к незаконному обороту оружия в 32 регионах России. ФСБ ранее сообщила, что силовики выявили 27 подпольных оружейных мастерских в 32 регионах РФ, изъято 200 единиц оружия, более 1,5 тысяч гранат и 250 кг взрывчатых веществ. На видео от ФСБ показаны задержания, а также изъятое вооружение: огнестрельное оружие, мины, гранаты, патроны, артиллерийские снаряды.
