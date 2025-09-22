Рейтинг@Mail.ru
ФСБ опубликовала видео задержания подпольных оружейников - РИА Новости, 22.09.2025
13:56 22.09.2025
ФСБ опубликовала видео задержания подпольных оружейников
ФСБ опубликовала видео задержания подпольных оружейников - РИА Новости, 22.09.2025
ФСБ опубликовала видео задержания подпольных оружейников
ФСБ опубликовала видео задержания лиц, причастных к незаконному обороту оружия в 32 регионах России. РИА Новости, 22.09.2025
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. ФСБ опубликовала видео задержания лиц, причастных к незаконному обороту оружия в 32 регионах России. ФСБ ранее сообщила, что силовики выявили 27 подпольных оружейных мастерских в 32 регионах РФ, изъято 200 единиц оружия, более 1,5 тысяч гранат и 250 кг взрывчатых веществ. На видео от ФСБ показаны задержания, а также изъятое вооружение: огнестрельное оружие, мины, гранаты, патроны, артиллерийские снаряды.
россия
2025
Задержание лиц, причастных к незаконному обороту оружия в 32 регионах России
Задержание лиц, причастных к незаконному обороту оружия в 32 регионах России.
ФСБ опубликовала видео задержания подпольных оружейников

ФСБ показала видео задержания по делу о незаконном обороте оружия в 32 регионах

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. ФСБ опубликовала видео задержания лиц, причастных к незаконному обороту оружия в 32 регионах России.
ФСБ ранее сообщила, что силовики выявили 27 подпольных оружейных мастерских в 32 регионах РФ, изъято 200 единиц оружия, более 1,5 тысяч гранат и 250 кг взрывчатых веществ.
На видео от ФСБ показаны задержания, а также изъятое вооружение: огнестрельное оружие, мины, гранаты, патроны, артиллерийские снаряды.
В России накрыли 62 подпольные оружейные мастерские
26 мая, 08:46
© 2025 МИА «Россия сегодня»
