ФСБ опубликовала видео задержания подпольных оружейников

ФСБ опубликовала видео задержания лиц, причастных к незаконному обороту оружия в 32 регионах России. РИА Новости, 22.09.2025

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. ФСБ опубликовала видео задержания лиц, причастных к незаконному обороту оружия в 32 регионах России. ФСБ ранее сообщила, что силовики выявили 27 подпольных оружейных мастерских в 32 регионах РФ, изъято 200 единиц оружия, более 1,5 тысяч гранат и 250 кг взрывчатых веществ. На видео от ФСБ показаны задержания, а также изъятое вооружение: огнестрельное оружие, мины, гранаты, патроны, артиллерийские снаряды.

