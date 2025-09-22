Рейтинг@Mail.ru
Вэнс охарактеризовал тех, кто желал Кирку смерти - РИА Новости, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:50 22.09.2025 (обновлено: 01:35 22.09.2025)
https://ria.ru/20250922/vens-2043416197.html
Вэнс охарактеризовал тех, кто желал Кирку смерти
Вэнс охарактеризовал тех, кто желал Кирку смерти - РИА Новости, 22.09.2025
Вэнс охарактеризовал тех, кто желал Кирку смерти
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что консервативного политика и активиста Чарли Кирка лишили жизни те, кто презирает добродетели нынешней цивилизации,... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T00:50:00+03:00
2025-09-22T01:35:00+03:00
в мире
сша
аризона
чарли кирк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043417715_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_16f5cbdde06686105d4c51b93e28284c.jpg
ФИНИКС (Аризона, США), 22 сен - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что консервативного политика и активиста Чарли Кирка лишили жизни те, кто презирает добродетели нынешней цивилизации, включая диалог, поиск истины, семью и веру."Его забрали у нас те, кто презирает добродетели, на которых, в действительности, зиждется наша цивилизация: диалог, поиск истины, семья и вера", - сказал он в своем выступлении на панихиде по Кирку в штате Аризона.
https://ria.ru/20250922/ssha-2043415854.html
сша
аризона
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что консервативного политика и активиста Чарли Кирка лишили жизни те, кто презирает добродетели нынешней цивилизации.
Его забрали у нас те, кто презирает добродетели, на которых, в действительности, зиждется наша цивилизация: диалог, поиск истины, семья и вера=d89dd Подписаться на РИА Новости
2025-09-22T00:50
true
PT0M17S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043417715_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ac4774bc1d338db62f01da9cf3c05cda.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, аризона, чарли кирк
В мире, США, Аризона, Чарли Кирк
Вэнс охарактеризовал тех, кто желал Кирку смерти

Вэнс: те, кто убили Кирка, презирают традиционные и ценности

Читать ria.ru в
Дзен
ФИНИКС (Аризона, США), 22 сен - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что консервативного политика и активиста Чарли Кирка лишили жизни те, кто презирает добродетели нынешней цивилизации, включая диалог, поиск истины, семью и веру.
"Его забрали у нас те, кто презирает добродетели, на которых, в действительности, зиждется наша цивилизация: диалог, поиск истины, семья и вера", - сказал он в своем выступлении на панихиде по Кирку в штате Аризона.
Тулси Габбард - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Директор разведки США назвала убийство Кирка попыткой установить цензуру
00:47
 
В миреСШААризонаЧарли Кирк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала