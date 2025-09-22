https://ria.ru/20250922/vens-2043416197.html
Вэнс охарактеризовал тех, кто желал Кирку смерти
Вэнс охарактеризовал тех, кто желал Кирку смерти - РИА Новости, 22.09.2025
Вэнс охарактеризовал тех, кто желал Кирку смерти
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что консервативного политика и активиста Чарли Кирка лишили жизни те, кто презирает добродетели нынешней цивилизации,... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T00:50:00+03:00
2025-09-22T00:50:00+03:00
2025-09-22T01:35:00+03:00
в мире
сша
аризона
чарли кирк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043417715_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_16f5cbdde06686105d4c51b93e28284c.jpg
ФИНИКС (Аризона, США), 22 сен - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что консервативного политика и активиста Чарли Кирка лишили жизни те, кто презирает добродетели нынешней цивилизации, включая диалог, поиск истины, семью и веру."Его забрали у нас те, кто презирает добродетели, на которых, в действительности, зиждется наша цивилизация: диалог, поиск истины, семья и вера", - сказал он в своем выступлении на панихиде по Кирку в штате Аризона.
https://ria.ru/20250922/ssha-2043415854.html
сша
аризона
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043417715_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ac4774bc1d338db62f01da9cf3c05cda.jpg
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что консервативного политика и активиста Чарли Кирка лишили жизни те, кто презирает добродетели нынешней цивилизации.
Его забрали у нас те, кто презирает добродетели, на которых, в действительности, зиждется наша цивилизация: диалог, поиск истины, семья и вера=d89dd Подписаться на РИА Новости
2025-09-22T00:50
true
PT0M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, аризона, чарли кирк
В мире, США, Аризона, Чарли Кирк
Вэнс охарактеризовал тех, кто желал Кирку смерти
Вэнс: те, кто убили Кирка, презирают традиционные и ценности