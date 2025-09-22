Покорители Венеры: как советские аппараты совершили невозможное

https://ria.ru/20250922/venera-2043551145.html

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Пока американцы штурмовали Луну, советские инженеры выбрали задачу посложнее — посадить аппарат на планету, где плавится свинец. Венера оказалась сущим адом. Как СССР стал единственной страной, покорившей самое негостеприимное место в Солнечной системе?Мечты о второй ЗемлеНа заре космической эры Венера казалась идеальной целью для исследований. По размерам и массе она удивительно похожа на нашу планету, поэтому ее часто называли "сестрой Земли". Расстояние до нее меньше, чем до Марса, что делало полет технически более простым.Поверхность планеты скрывал плотный слой облаков, и ученые могли только гадать, что находится под ними. Среди астрономов бытовало мнение, что условия на Венере похожи на земные, хотя там, конечно, несколько жарче из-за близости к Солнцу. Самые оптимистичные исследователи даже предполагали возможность обнаружения следов жизни.Писатели-фантасты подогревали эти надежды своими произведениями. В СССР появилась книга братьев Стругацких "Страна багровых туч", которая удивительно точно описала ряд сложностей, с которыми столкнутся ученые: духоту, красное небо и бесконечный световой день. Первые космические станции конструировались с расчетом на посадку в воду — настолько советские ученые были уверены в обнаружении океанов на планете.Борьба за космическое превосходствоОсвоение Венеры было необходимо СССР не только с научной точки зрения. В условиях продолжающейся космической гонки с США, где готовились полеты на Марс и Луну, покорение планеты могло стать важным козырем в борьбе за космическое превосходство.Именно до Венеры впервые долетели созданные человеком космические аппараты. Советская станция "Венера-1" была запущена в феврале 1961-го — за два месяца до легендарного полета Юрия Гагарина. Хотя связь с ней была потеряна, сам факт запуска показал серьезность намерений Союза.Советские инженеры работали с двойной страховкой — аппараты запускали парами с интервалом в несколько дней. Если с одним что-то пойдет не так, в запасе оставался второй.Первые разочарованияАмериканский "Маринер-2", запущенный в декабре 1962-го, передал данные об экстремально горячей атмосфере Венеры и отсутствии у нее магнитного поля — ученые, надеявшиеся найти там жизнь, задумались.Настоящий шок ждал впереди. "Венера-4", отправленная на планету в 1967-м, разбила все иллюзии. Выяснилось, что атмосфера планеты на 90 процентов состоит из углерода, а температура в момент нахождения станции на планете составляла 262 градуса Цельсия.Как отмечает издание Lenta.ru, в день получения этих данных царила всеобщая эйфория — ученые впервые получили достоверную информацию о планете. Вдруг один из конструкторов заплакал. На вопрос коллег о причинах слез он с горечью сказал: "Идиоты! Чему вы радуетесь? Неужели вы не понимаете, что сегодня мы осиротели в Солнечной системе?! Я так надеялся на Венеру... Мы одни в Солнечной системе, мы совсем одни!"Инженерный вызов векаДанные "Венеры-4" поставили перед советскими инженерами задачу невероятной сложности. Нужно было создать аппарат, способный выдержать условия, в которых плавятся свинец, олово и цинк.Станции "Венера-5" и "Венера-6" были уничтожены атмосферой еще до посадки — они проектировались без учета реальных условий на планете. Для "Венеры-7" пришлось полностью переосмыслить конструкцию.Во-первых, давление оказалось в несколько раз больше расчетного — алюминиево-магниевый корпус не выдерживал, понадобился титановый. Во-вторых, потребовались другие парашюты — не двухкаскадные, а однокаскадные (одна ступень раскрытия вместо нескольких) четырехслойные. Спускаемый аппарат потяжелел на сто килограммов, что потребовало модернизации ракеты-носителя "Молния-М".Титановая капсула против адаИсторический день: 15 декабря 1970-го, 500-килограммовая титановая капсула "Венеры-7" совершила подвиг — выдержала "ужас преисподней" и передала на Землю первые данные с поверхности планеты. Условия оказались еще страшнее предположений: температура достигала 475 градусов Цельсия — почти в два раза выше, чем ожидали ученые.Посадка чуть не закончилась катастрофой. Из-за экстремальной турбулентности атмосферы от статического электричества незапланированно сработал пиропатрон, выстрелили парашютные стропы, и аппарат садился на слишком высокой скорости. "Венера-7" села на темную сторону планеты — примерно в двух тысячах километров от линии, где ночь сменяется днем.Коммутатор для передачи данных отказал, но аппарат все равно 53 минуты передавал информацию о температуре — вдвое дольше запланированного. Миссия стала триумфом советской инженерии.Первые и единственные снимкиУбедившись в непригодности Венеры для жизни человека, советские ученые поставили новую амбициозную задачу — сделать первые в мире фотографии поверхности планеты. Это требовало создания камер, способных работать при температуре плавления металлов.В октябре 1975-го "Венера-9" и "Венера-10" совершили очередной подвиг — передали первые панорамы с поверхности планеты. Опасения, что из-за облаков ничего не будет видно, не подтвердились. Фотографии получились четкими и показали невероятные пейзажи.Снимки показали неоднородность поверхности Венеры. "Венера-9" сфотографировала местность с острыми камнями, а "Венера-10" — области с непонятными образованиями, похожими на застывшую лаву.Цветные панорамы преисподнейСледующим вызовом стали цветные фотографии. "Венера-11" и "Венера-12" потерпели досадную неудачу — защитные крышки камер не открылись после посадки. Но советские инженеры не сдавались."Венера-13" и "Венера-14" в 1982-м передали единственные в истории человечества цветные фотографии с поверхности Венеры. Станции проработали рекордные 127 минут, а "Венера-13" даже записала звуки планеты — шумы, похожие на громовые раскаты.Картография неведомого мира"Венера-15" и "Венера-16" решили еще одну невыполнимую задачу — создали карту северной части планеты. Поверхность исследователи называли "джунглями" из-за сложности рельефа. За несколько месяцев орбитальные аппараты отсканировали около 30 процентов поверхности.Были обнаружены новые типы рельефа, получившие забавные названия — каньон Бабы-яги, равнина Снегурочки. Около тысячи кратеров назвали именами героев советского кино, включая жен Абдуллы из фильма "Белое солнце пустыни".Аэростатные исследователиЗавершающим аккордом стали "Вега-1" и "Вега-2" — первые в истории аэростатные исследователи других планет. Одиннадцатого июня 1985 года зонд "Веги-1" совершил 63-минутный спуск в атмосфере, передавая научную информацию.Аэростатная станция дрейфовала на высоте 55 километров, пролетев 11 500 километров за 46 часов — средняя скорость составила 69 метров в секунду. Выяснилось, что вся атмосфера планеты представляет собой один гигантский ураган со скоростью ветра до 140 метров в секунду у верхней границы облаков.Уникальные достиженияРезультаты советской программы впечатляют: СССР отправил к Венере 18 успешных миссий. Практически все данные о Венере были получены советскими аппаратами.В 2020-м на планете обнаружили фосфин — газ биологического происхождения, что может свидетельствовать о существовании микроорганизмов. На определенной высоте температура Венеры составляет всего 40 градусов, что теоретически допускает создание летающих исследовательских станций.

