Вдова Кирка заявила, что простила убийцу мужа
Вдова Кирка заявила, что простила убийцу мужа
аризона
сша
ФИНИКС (Аризона, США), 22 сен - РИА Новости. Вдова консервативного политика и активиста Чарли Кирка Эрика заявила, что прощает убийцу своего мужа, поскольку "так поступал Христос", и так же поступил бы сам покойный. "Я прощаю его, потому что так поступал Христос, и так поступил бы Чарли. Ответ на ненависть — не ненависть. Ответ, который мы знаем из Евангелия — это любовь, и всегда любовь, любовь к нашим врагам и любовь к тем, кто нас преследует", - сказала она в своем выступлении на панихиде по Кирку в штате Аризона. По словам Эрики Кирк, мир нуждается в организации, которая "уведет людей от ада".
аризона
сша
