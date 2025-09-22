Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, когда нужно делать прививку от гриппа - РИА Новости, 22.09.2025
03:08 22.09.2025
Эксперт рассказал, когда нужно делать прививку от гриппа
Эксперт рассказал, когда нужно делать прививку от гриппа - РИА Новости, 22.09.2025
Эксперт рассказал, когда нужно делать прививку от гриппа
Вакцинироваться от гриппа необходимо в период с конца сентября по начало ноября, рассказал РИА Новости директор Научно-исследовательского института гриппа имени РИА Новости, 22.09.2025
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Вакцинироваться от гриппа необходимо в период с конца сентября по начало ноября, рассказал РИА Новости директор Научно-исследовательского института гриппа имени А.А. Смородинцева Минздрава РФ, доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Лиознов. "Вакцинироваться уже можно начинать. Конец сентября, октябрь, начало ноября. Это, наверное, то самое горячее время, когда необходимо, по крайней мере, на уровне нашей страны нам достичь наибольших показателей. Ну, а для каждого человека это тоже подходящее время, когда нужно привиться, потому что для формирования иммунитета необходимо 2−3 недели. Нам нужно это время до того, как начнется активная циркуляция возбудителя", - сказал Лиознов. Он уточнил, что к наиболее уязвимым к ОРВИ и гриппу группам населения относятся люди старше 65 лет, лица с хроническими заболеваниями, беременные женщины, дети, медицинские работники. По словам врача, показатели заболеваемости у детей выше, так происходит по нескольким причинам. Например, у них еще только развивающаяся иммунная система, также они более подвержены заболеванию после встречи с возбудителем. "С другой стороны, вполне вероятно, что взрослые чаще всего не обращаются по поводу своего случая инфекции. А вот, когда заболевает ребенок, то, несомненно, родители почти всегда обращаются за медицинской помощью. И поэтому случаев регистрации заболеваний у детей, конечно же, больше", - отметил Лиознов.
Эксперт рассказал, когда нужно делать прививку от гриппа

Лиознов: вакцинироваться от гриппа нужно с конца сентября по начало ноября

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Вакцинироваться от гриппа необходимо в период с конца сентября по начало ноября, рассказал РИА Новости директор Научно-исследовательского института гриппа имени А.А. Смородинцева Минздрава РФ, доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Лиознов.
"Вакцинироваться уже можно начинать. Конец сентября, октябрь, начало ноября. Это, наверное, то самое горячее время, когда необходимо, по крайней мере, на уровне нашей страны нам достичь наибольших показателей. Ну, а для каждого человека это тоже подходящее время, когда нужно привиться, потому что для формирования иммунитета необходимо 2−3 недели. Нам нужно это время до того, как начнется активная циркуляция возбудителя", - сказал Лиознов.
Он уточнил, что к наиболее уязвимым к ОРВИ и гриппу группам населения относятся люди старше 65 лет, лица с хроническими заболеваниями, беременные женщины, дети, медицинские работники.
По словам врача, показатели заболеваемости у детей выше, так происходит по нескольким причинам. Например, у них еще только развивающаяся иммунная система, также они более подвержены заболеванию после встречи с возбудителем.
"С другой стороны, вполне вероятно, что взрослые чаще всего не обращаются по поводу своего случая инфекции. А вот, когда заболевает ребенок, то, несомненно, родители почти всегда обращаются за медицинской помощью. И поэтому случаев регистрации заболеваний у детей, конечно же, больше", - отметил Лиознов.
